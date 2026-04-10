Nam MC gen Z của VTV đang gây chú ý

  • Thứ sáu, 10/4/2026 12:19 (GMT+7)
Châu Khang được khán giả trẻ yêu thích với ngoại hình sáng, phong cách dẫn dắt sáng tạo và duyên dáng.

Châu Khang đang trở thành gương mặt mới thu hút sự chú ý trên sóng VTV. Ở tuổi 24, MC trẻ gây ấn tượng với giọng nói miền Nam khá hiếm gặp trong đội ngũ MC của đài. Anh là một trong hai thí sinh vượt qua hàng trăm ứng viên khác trong cuộc thi tuyển chọn MC mới của VTV3 hồi năm 2025.

Chàng trai sinh năm 2001 sau đó liên tục chứng minh năng lực của mình qua các chương trình Café sáng, Sao 24H, Trạm đa sắc… Châu Khang tạo ấn tượng với khán giả nhờ chất giọng ấm, tình cảm, cách dẫn tươi mới, hài hước, thể hiện được sự năng động, sáng tạo của thế hệ gen Z.

Sinh năm 2001 tại Bến Tre (nay là Vĩnh Long), Châu Khang có thành tích học tập nổi bật, từng đỗ thủ khoa lớp chuyên Lý ở cấp 2, sau đó tiếp tục trở thành thủ khoa chuyên Văn ở bậc trung học phổ thông. Châu Khang có khoảng thời gian theo đuổi nghệ thuật khi thử sức với ca hát.

Anh giành quán quân cuộc thi âm nhạc Ai sẽ thành sao 2017 và sau đó là thủ khoa thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM năm 2024. Chàng trai trẻ bắt đầu được khán giả biết tới khi đi hát tại một số phòng trà, gây ấn tượng với giọng hát ngọt ngào cùng phong cách nói chuyện gần gũi mà duyên dáng.

Tuy vậy, sau một thời gian theo đuổi âm nhạc, Châu Khang nhận ra con đường ca sĩ không hoàn toàn phù hợp. Anh lựa chọn chuyển sang lĩnh vực dẫn chương trình để phát huy thế mạnh về ngôn ngữ, khả năng giao tiếp. Quyết định này tỏ ra đúng đắn khi Châu Khang hiện là một trong những gương mặt trẻ được chú ý nhất trên sóng VTV.

Bên cạnh công việc MC, Châu Khang cũng tích cực rèn luyện sức khỏe. Anh thường dành thời gian cho các hoạt động thể chất như tập gym, chạy bộ hay leo núi. Thời gian rảnh, MC gen Z thích đi du lịch, khám phá thiên nhiên.

