Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Nam MC bị chỉ trích dữ dội vì chạm ngực nữ trợ lý

  • Thứ ba, 18/11/2025 11:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

MC Hồ Qua gây tranh cãi khi hình ảnh tay ông trượt xuống ngực nữ trợ lý trong một chương trình được lan truyền. Trước phản ứng trái chiều, đơn vị sản xuất đã lên tiếng xin lỗi.

Theo China Times, MC kỳ cựu Đài Loan Hồ Qua đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi một đoạn ghi hình chương trình anh tham gia lan truyền trên mạng, cho thấy tay nam MC trượt xuống vùng ngực của nữ trợ lý dẫn chương trình.

Cụ thể, chương trình Tổng hợp đại tập hợp có đoạn nữ trợ lý Bông Bông ngồi ôm bóng trên ghế, còn Hồ Qua phải ngồi lên đùi cô để ép bóng nổ. Khi Hồ Qua đưa tay định giữ vai đồng nghiệp, bàn tay ông bất ngờ trượt xuống vị trí ngực. Hình ảnh được người xem chụp lại và đăng lên Threads, nhanh chóng thu hút nhiều bình luận phẫn nộ.

“Không thể gọi là vô tình”, “gây phản cảm”, “không bàn nam hay nữ, động tác này nhìn đã thấy không phù hợp”, “có cảm giác bị xâm phạm”, là một số bình luận của khán giả. Trong khi đó, số khác cũng cho rằng đây chỉ là tình huống tay trượt do ghế gãy và cử động không kiểm soát.

Ho Qua anh 1

Hình ảnh gây tranh luận của MC Hồ Qua. Ảnh: China Times.

Trước tranh cãi, ngày 18/11, đơn vị sản xuất chương trình đã ra thông báo xin lỗi, cho biết ê-kíp luôn hướng đến nội dung vui vẻ và lành mạnh, song trong quá trình trò chơi, những tiếp xúc cơ thể đôi khi khó tránh.

“Chúng tôi xin lỗi vì tình huống tiếp xúc không phù hợp xuất hiện trong buổi ghi hình hôm nay. Chương trình sẽ rà soát lại thiết kế trò chơi và quy trình thực hiện để ngăn ngừa sự việc tương tự”, BTC viết.

Với bề dày hơn 25 năm phát sóng, Tổng hợp đại tập hợp là một trong những chương trình ngoại cảnh ăn khách nhất của truyền hình Đài Loan, thường xuyên ghi hình tại các địa phương và tạo tương tác trực tiếp giữa nghệ sĩ với khán giả.

Hồ Qua được xem là gương mặt gắn bó lâu năm và giữ vai trò dẫn dắt chính. Chương trình cũng nổi tiếng với loạt trò chơi vận động đòi hỏi tiếp xúc gần, từng nhiều lần gây tranh luận về mức độ an toàn và sự thoải mái của nghệ sĩ tham gia.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Hương Ly cưới ngày 6/12

Á hậu Hương Ly đang hoàn tất những khâu cuối cùng cho hôn lễ. Ngày trọng đại của cô diễn ra vào 6/12 ở Hà Nội.

2 giờ trước

Xuất hiện ca khúc nhạc Việt bị chê thảm họa

"Một Việt Nam mới tinh" của nhóm nhạc nữ V.STAR bị chê thảm họa, đặc biệt là phần rap. Nhiều khán giả cho rằng lời nhạc không bằng Chat GPT, phần MV rối mắt, mỗi người một nhịp.

4 giờ trước

Thảo Nhi Lê bên bạn trai Pháp

Thảo Nhi Lê chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trong bữa tiệc sinh nhật ở TP.HCM. Cô và bạn trai người Pháp trao nhau nụ hôn lãng mạn.

4 giờ trước

Minh An

Hồ Qua tranh cãi nhạy cảm chỉ trích

    Đọc tiếp

    'Nha ma xo' co Van Trang thu 18 ty dong hinh anh

    'Nhà ma xó' có Vân Trang thu 18 tỷ đồng

    4 giờ trước 08:17 18/11/2025

    0

    "Nhà ma xó" kết thúc hành trình phòng vé sau khoảng 1 tháng công chiếu. Doanh thu tác phẩm theo ghi nhận là hơn 18 tỷ đồng, con số khiêm tốn so với mặt bằng phim Việt 2025.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý