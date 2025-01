Nam Bo Ra cưới

Nữ diễn viên 'Penthouse 2' hé lộ một vài khoảnh khắc hạnh phúc trong bộ ảnh cưới. Nam Bo Ra và chồng doanh nhân sẽ chính thức về chung một nhà vào tháng 5 tới.

Trên trang cá nhân, Nam Bo Ra hé lộ một vài khoảnh khắc ngọt ngào trong bộ ảnh cưới của cô và chồng doanh nhân. Từ loạt ảnh cho thấy nữ diễn viên diện nhiều mẫu váy cưới khác nhau. Song, bộ ảnh được thực hiện trong studio, chưa rõ Bo Ra có chụp hình với bối cảnh ngoài trời hay không.

Lễ cưới của Nam Bo Ra được tổ chức vào tháng 5/2025. Ảnh: @nambora.

Nam Bo Ra thu hút sự chú ý với gương mặt trong sáng, ngây thơ. Ngoài ra, cô còn đăng tải tấm hình chụp chung với vị hôn phu với nụ cười hạnh phúc.

Ngày 20/1, nữ diễn viên đã thông báo về việc tổ chức đám cưới trên kênh YouTube cá nhân. Đồng thời, cô tâm sự rằng bản thân đã tìm thấy một người bạn đời hoàn hảo để gắn bó cả cuộc đời. Cặp đôi trở nên thân thiết khi cùng nhau làm tình nguyện tại một nhà thờ.

Nữ diễn viên sinh năm 1989 xuất hiện lần đầu với sitcom KBS Look To the Smile Face vào năm 2006. Ngoại hình sáng cùng lối diễn xuất ổn định giúp cô liên tục có mặt trong hàng loạt tác phẩm như Sunny, Don’t Cry Mami, Yongji, Moon of the Sun, Mugunghwa Flowers...

Bên cạnh đó, sao nữ họ Nam đã thu hút sự chú ý của khán giả nhờ sự thông minh và thẳng thắn thông qua các chương trình giải trí khác, đặc biệt trong vai trò MC của Look Mi và Trend Weed Me.

Đáng chú ý, Nam Bo Ra xuất hiện với tư cách là con gái lớn trong gia đình có 11 anh chị em trên chương trình tạp kỹ 'Sunday Night' của đài MBC. Hiện cô là thành viên của một gia đình có 13 anh chị em.