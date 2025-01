Phim có Lee Min Ho thất bại ê chề

"When the stars gossip" sụt giảm rating ở tuần thứ 3 liên tiếp, xuống mức thấp kỷ lục trong lịch sử đài tvN.

Ngày 19/1, trang DailyTV đưa tin bộ phim When the stars gossip có Lee Min Ho đóng chính thất bại ê chề, với mức rating thấp kỷ lục trong nhiều năm đổ lại của đài tvN.

Theo thống kê của đơn vị Nielsen Korea, rating tập 5 (phát sóng ngày 18/1) của When the stars gossip là 1,8%. Đây là tỷ suất người xem thấp bậc nhất lịch sử nhà đài, ngang với Melting me softly (2019).

Chưa kể, rating theo từng tuần của phim cũng sụt giảm liên tục, từ 3,3% trong tuần đầu tiên, 2,2% trong tuần thứ 2 cho tới 1,8% ở tuần thứ 3.

Theo truyền thông Hàn Quốc, đây là những con số đáng báo động với một dự án có mức đầu tư cao nhất nhì lịch sử phim truyền hình xứ kim chi - lên tới 50 tỷ won. Chưa kể, phim còn quy tụ dàn sao đình đám như Lee Min Ho, Kim Joo Heon hay Gong Hyo Jin...

Lên sóng cùng thời điểm với When the stars gossip, Love Scout đạt rating tốt với mức trung bình 4,4%. Tập phim mới nhất phát hành ghi nhận rating lên tới 11,4%.

Lee Min Ho bị chê về diễn xuất trong phim mới.

Dù sở hữu nhiều lợi thế, When the stars gossip trên thực tế khi lên sóng lại bị khán giả lạnh nhạt vì kịch bản tệ, nội dung kém hấp dẫn. Lấy bối cảnh trên một trạm vũ trụ, phim xoay quanh nam chính Gong Ryong (Lee Min Ho), một bác sĩ sản khoa có thân phận đặc biệt. Để thực hiện một nhiệm vụ bí mật, Gong Ryong chi khoản tiền khổng lồ để tham gia chuyến du lịch vũ trụ, nơi anh gặp gỡ nữ chỉ huy Eve Kim (Gong Hyo Jin thủ vai).

Tờ Maekyung đánh giá chủ đề không gian vũ trụ chưa được khai thác tốt trong phim. Thay vào đó, tác phẩm dành quá nhiều thời gian, sự quan tâm vào những cảnh nóng. Nội dung phim theo hướng hài hước, lãng mạn nhưng lời thoại của nam chính lại kỳ quặc, thậm chí phản cảm.

Bên cạnh điểm trừ về nội dung, màn thể hiện của Lee Min Ho cũng bị khán giả phàn nàn. Diễn xuất của anh bị đánh giá một màu, thiếu bứt phá, khiến cho nhân vật Gong Ryong trở nên nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn trong mắt khán giả.