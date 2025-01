Phía sau phi vụ cướp kim cương trăm triệu USD

"Den of Thieves 2" chậm rãi đến uể oải vì câu chuyện lê thê, chưa được cắt tỉa hấp dẫn. Song, Gerard Butler với màn thể hiện xuất sắc đã "cứu" phim.

Genre: Hành động, Tội phạm

Director: Christian Gudegast

Cast: Gerard Butler, Jordan Bridges, O'Shea Jackson Jr....

Rating: 6/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim

7 năm kể từ phần phim đầu tiên, Những kẻ bất bại trở lại, tiếp tục theo chân đặc vụ FBI Big Nick trên những con phố đầy rẫy tội phạm ở châu Âu. Nhưng lần này, mọi chuyện đã đổi khác hoàn toàn.

Nick đã nghỉ việc, phá sản và rơi cảnh túng quẫn. Gã cớm quyết tâm lần theo dấu vết và tìm gặp tên trộm Donnie, một trong số mục tiêu cũ mà mình từng săn đuổi. Từ thế đối nghịch, bộ đôi lại trở thành đồng minh, bắt tay vào vụ trộm gây chấn động trung tâm giao dịch kim cương lớn nhất thế giới.

Câu chuyện rườm rà

Ra mắt lần đầu năm 2018, Những kẻ bất bại với kinh phí hạn hẹp 30 triệu USD vẫn mang về khoản doanh thu nhiều gấp 3. Dù chưa phải thành tích phòng vé bùng nổ, đây vẫn được cho là tín hiệu tích cực, “bật đèn xanh” cho nhà sản xuất bắt tay thực hiện phần tiếp theo.

Trong lần tái xuất này, Những kẻ bất bại 2 (tựa gốc: Den of Thieves 2) dưới bàn tay đạo diễn Christian Gudegast vẫn trung thành với màu sắc heist - thể loại tội phạm, trộm cướp. Song, ngoại trừ màn nhập đề ngắn gọn dẫn dắt người xem theo chân băng trộm Panther tới châu Âu, tác phẩm lại dành phần lớn thời lượng thiết lập câu chuyện về cách cả nhóm tìm đường trà trộn vào trung tâm giao dịch đá quý lớn nhất toàn cầu. Mục tiêu mà chúng săn đuổi là viên kim cương đỏ, với giá trị lên tới cả trăm triệu USD.

Khoảng thời gian lập kế hoạch và triển khai quá lớn, trong khi phi vụ chỉ chính thức diễn ra với thời lượng giới hạn hồi cuối phim. Sự bất cân đối khiến mạch truyện thiếu hấp dẫn, khi người xem bải hoải trong những tình tiết, sự kiện lê thê ở hai hồi đầu, trong khi món ăn hấp dẫn nhất - vụ đột nhập trung tâm giao dịch để đánh cắp kim cương - lại được “phục vụ” quá chậm.

Ngân sách Den of Thieves 2 theo tiết lộ là 40 triệu USD .

Thực tế, Den of Thieves lấy cảm hứng từ những vụ trộm đá quý có thật trong lịch sử châu Âu. Song song đó, biên kịch cũng có sự học hỏi từ nhiều tác phẩm kinh điển cùng thể loại. Motif tội phạm và cảnh sát từ bạn thành thù, “bắt tay” vì mục tiêu chung đã không còn xa lạ trên màn rộng.

Nhưng thay vì bày biện ngập cảnh hành động như tiền truyện, phần 2 Den of Thieves dành thời gian phát triển mối quan hệ cộng tác không tưởng giữa đặc vụ FBI Big Nick (Gerard Butler) và “kẻ thù cũ” Donnie Wilson (O'Shea Jackson Jr). Trước đó ở phần 1, Big Nick từng phát hiện bị lừa một vố đau, khi biết Wilson mới là “bộ não” đứng sau vụ cướp mà anh phá được. Gã lên kế hoạch tinh vi để đánh tráo và chiếm đoạt số tiền, sau đó lẩn trốn sang London biệt tăm.

Lần này gặp lại, cả hai phải xí xóa mối thù cũ vì có chung mục tiêu mới. Nhóm của Donnie đang nhắm tới viên kim cương đỏ được cất giữ cẩn mật tại trung tâm giao dịch lớn nhất toàn cầu. Họ thiếu nhân sự để thực hiện phi vụ điên rồ này. Vừa hay, Big Nick lại đang nghèo kiết xác. Cần tiền vì mới phá sản, anh chủ động mở lời đề nghị gia nhập nhóm.

Tuy nhiên, Den of Thieves 2 lại dần mắc kẹt trong những rắc rối quanh chuyện Big Nick làm quen với cuộc sống “gangster”. Việc kể câu chuyện với nhiều đường dây móc nối phức tạp khiến tổng thể phim trở nên rối rắm, khó theo dõi với những khán giả mới tiếp cận.

Điểm cộng của tác phẩm nằm ở bối cảnh đẹp lộng lẫy của các thành phố châu Âu. Người xem dễ dàng bị thu hút trước những thước phim ngoại cảnh hào nhoáng, với nhiều công trình kiến trúc cổ kính đối lập đường phố bỏng bẩy với xế hộp đắt đỏ...

Gerard Butler cứu phim

Điều mà một tác phẩm thuộc dòng heist như Den of Thieves 2 còn thiếu là những phát hiện mới mẻ trong kế hoạch trộm cướp của băng đảng tội phạm, chìa khóa then chốt đánh sức sự hào hứng nơi khán giả. Mỗi tính toán, bước đi của nhóm trộm Panther đều được lên kế hoạch cẩn thận. Song, nhiều tình huống trong quá trình chuẩn bị lại lộ rõ tính sắp đặt, khiến phi vụ được “bôi trơn” quá mức cần thiết.

Kịch bản phim chưa có nhiều đột phá so với tiền truyện.

Điểm hấp dẫn nhất của Den of Thieves 2 phải kể tới đặc vụ FBI Big Nick, dưới màn hóa thân của tài tử Gerard Butler. Nhân vật là linh hồn của bộ phim, với hành trình thay đổi phức tạp từ một FBI trở thành tội phạm.

Sau phần đầu tiên, Nick vẫn bất mãn khi bị Donnie cho “ăn cú lừa”, dường như đã mất niềm tin vào nghiệp vụ của bản thân. Tái xuất ở phần 2, nhân vật xuất hiện rệu rã, bất cần vì rơi vào cảnh “cháy túi”, bị sa thải, cũng đã chán ghét việc săn đuổi các băng đảng mafia.

Gerard Butler ở tuổi U60 vẫn cho thấy năng lượng dồi dào trong các dự án hành động. Trước đó, ngôi sao sinh năm 1969 từng ghi dấu với loạt tác phẩm cùng thể loại như 300, Law Abiding Citizen, Luân Đôn Thất Thủ, Nhà Trắng Thất Thủ hay How to Train Your Dragon... Trở lại với Den of Thieves, nam diễn viên vẫn khiến người xem ngỡ ngàng trước sự lăn xả trong những cảnh rượt đuổi, đấu súng gay cấn, căng thẳng.

Thế nhưng bên cạnh một cá tính lạnh lùng, gai góc, tử còn cho thấy sự duyên dáng trong những màn đùa giỡn hài hước, tung hứng cùng bạn diễn O'Shea Jackson Jr.

Đặt cạnh đồng nghiệp gạo cội, O'Shea tỏ ra có chút lép vế. Nam diễn viên trẻ có màn thể hiện dừng lại ở mức tròn vai, chưa thực sự làm nổi bật cá tính sắc sảo hay sự nhạy bén của một bộ não từng khiến FBI đau đầu khi săn lùng.

Gerard Butler có màn thể hiện ấn tượng trong phim.

Den of Thieves 2 trở nên cuốn hút hơn hẳn khi nhóm Panther chính thức thực hiện phi vụ trộm táo tợn. Khác hẳn với không khí nhàm chán, rườm rà ở hồi đầu, câu chuyện được tăng tốc với những tình huống gay cấn cùng nhiều biến số khó lường tại hiện trường nơi nhóm trộm đột nhập. Đạo diễn Gudegast khôn khéo nêm nếm gia vị giật gân, khiến phi vụ trở nên hấp dẫn gấp bội.

Trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes, phần 2 Den of Thieves đang nhận về điểm số 63% từ các nhà phê bình, trong khi đánh giá của khán giả là 79%. Cây bút Bilge Ebiri của tờ Vulture nhận xét tác phẩm là “một bản remake của Miami Vice”, với nhiều tình tiết vụn vặn, thiếu sự nhất quán trong tổng thể đường dây câu chuyện. Song, màn trình diễn của Gerard Butler như thường lệ vẫn tỏa sáng rực rỡ, hấp dẫn sự chú ý của người xem.

Trong khi, tờ Rolling Stone lại gay gắt đánh giá Den of Thieves 2 tẻ nhạt với đầy yếu tố “hài hước vụng về của bộ đôi nam chính cùng rất nhiều lời lẽ gay gắt của dòng phim hành động”.