Phim truyền hình Hàn đang có gì?

Định dạng ngắn, chuyển thể webtoon, cập nhật xu hướng giới trẻ là cách mà các nhà sản xuất thay đổi diện mạo phim truyền hình Hàn Quốc.

Phim truyền hình Hàn Quốc trải dài từ kịch tính, hài-lãng mạn hay trò chơi sinh tồn đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống thường ngày. Từ những cú plot- twist tới những màn thả thính ngọt ngào, các tác phẩm đều có chiêu để tạo hứng thú, giữ chân khán giả qua từng tập.

Những năm qua, truyền hình Hàn Quốc thử nghiệm nhiều cách làm phim khác nhau. Chưa kể, các nhà sản xuất tại xứ sở kim chi liên tiếp cập nhật xu hướng, phân tích phản hồi người xem để thích nghi với thời cuộc. Trong khi một số thay đổi được ghi nhận, ủng hộ, số khác chưa đem lại hiệu quả theo toan tính của ê-kíp.

Xu hướng định dạng ngắn

152 là tổng số bộ phim truyền hình Hàn Quốc lên sóng trong năm 2024, theo Soompi. Xét về dung lượng, phim có 12 tập đứng đầu với 36 tác phẩm, nổi bật như When the Phone Rings. Xếp sau là dòng phim phổ biến 16 tập với 26 tác phẩm có thể kể đến Queen of Tears, Welcome to Samdalri hay Marry My Husband. Đặc biệt, phim có dung lượng 6, 8 và 10 tập gia tăng so với các năm trước.

Thực tế, xu hướng nội dung ngắn (short-form) trên mạng xã hội kết hợp nền tảng OTT đã phần nào thay đổi thói quen giải trí của khán giả. Bởi vậy, đội ngũ sản xuất Hàn Quốc thích nghi với bối cảnh khi xây dựng kịch bản ngắn gọn, khai thác một vấn đề, plot-twist giảm nhưng đắt giá.

Chẳng hạn, When the Phone Rings và Marry My Husband khác biệt về nội dung, song kết cấu là tương đồng. Cả hai tác phẩm nhập cuộc dồn dập, vào thẳng vấn đề chính khi nhân vật đã hoàn thiện tính cách, tâm lý. Đan xen cảnh hồi tưởng, cài cắm chi tiết nhỏ giúp người xem thấu hiểu động cơ nhân vật. Từ đó, câu chuyện dần hoàn thiện, giữ chân người xem tới phút cuối.

Khán giả là người làm nên diện mạo mới cho phim truyền hình tại Hàn Quốc. Ảnh: tvN.

Tờ Chosun cho rằng cách làm này đang định hình lại phim truyền hình tại xứ sở kim chi. Với nhịp phim nhanh hơn, số tập ngắn hơn phản ánh xu hướng nội dung trên các nền tảng OTT. Theo đó, định dạng 6, 8 hay 10 tập trở nên khác biệt so với khuôn mẫu truyền thống, vốn tuân theo cấu trúc 16 tập.

Sự thay đổi về định dạng đã mang đến những chủ đề và câu chuyện mới mẻ, mở ra cuộc đấu giữa các đơn vị sản xuất.

Một đại diện từ Studio Dragon, công ty chuyên sản xuất phim truyền hình khẳng định xu hướng phim dung lượng ngắn còn phát triển: "Nhiều bộ phim truyền hình 12 tập trở xuống được lên kế hoạch vào năm 2025, cho phép các câu chuyện diễn ra tự nhiên hơn và có tác động lớn hơn".

Một mặt định dạng ngắn cũng là cách khắc phục sự rườm rà, thừa thãi trong kịch bản. Mặt khác, phim dễ gặp sạn, thiếu thuyết phục khi tình tiết, tâm lý nhân vật chuyển biến đột ngột. Thế nhưng, định dạng ngắn là câu chuyện về hình thức. Trong khi đó, phim truyền hình Hàn Quốc còn khác trong cách tiếp cận nội dung, truyền tải thông điệp.

Phim chuyển thể từ webtoon được ưa chuộng

"Xé truyện bước ra" là dấu ấn của phim truyền hình Hàn Quốc những năm gần đây khi chuyển thể webtoon, truyện tranh trên web. Đây được ví như mỏ vàng với kho tàng nội dung đồ sộ. Bằng cách theo dõi phản hồi công chúng, các nhà đài, nhà sản xuất dễ dàng chọn lọc những nội dung mang lại hiệu quả cả về truyền thông lẫn thương mại.

Theo Park Jin Hai từ The Korea Times các đài truyền hình và nền tảng phát trực tuyến của Hàn Quốc ngày càng sản xuất nhiều phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết trên web và truyện tranh để ứng phó với tình trạng quảng cáo suy giảm, chi phí sản xuất tăng cao và lượng người xem trong ngành công nghiệp nội dung giảm.

Những bản chuyển thể này, thường được gọi là siêu tài sản trí tuệ (IP), tận dụng danh tiếng và lượng người hâm mộ đã có của tác phẩm gốc.

“Chúng tôi hiểu rõ nhất về IP của mình, điều này cho phép chúng tôi phát triển chúng một cách hiệu quả thành nhiều định dạng nội dung khác nhau. Những thành công gần đây như When the Phone Rings, Business Proposal và Not Others đã thu hút cả người hâm mộ hiện tại và khán giả mới”, đại diện Kakao Entertainment nói.

Nhiều tác phẩm chuyển thể từ webtoon thành công khi ra mắt. Ảnh: tvN.

Bên cạnh webtoon, phim truyền hình Hàn Quốc mạnh dạn đổi mới chủ đề. Những bộ phim như Squid Game, The 8 Show hấp dẫn người xem cả về hình thức và nội dung. Hai bộ phim đều có dung lượng ngắn chỉ từ 7-8 tập. Hơn hết, chủ đề trò chơi sinh tồn hấp dẫn người xem bởi khối nhân vật phong phú, tình tiết kịch tính. Đáng nói, thể loại cho phép các nhà sản xuất khai thác nhiều mùa, mang lại hiệu quả như Squid Game, dù mùa 2 vấp loạt phản ứng trái chiều.

Không chỉ có drama, xứ sở kim chi bắt đầu có những tác phẩm "chữa lành" như Welcome to Samdalri, Dear Hyeri hay Hometown Cha-Cha-Cha. Đặc trưng ở những tác phẩm này là năng lượng tích cực, ấm áp. Thực tế, cập nhật xu hướng là một chuyện, bản chất là nước cờ hướng đến khán giả trẻ tuổi, nhóm dành nhiều sự quan tâm cho chữa lành.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, phim truyền hình Hàn vẫn tồn tại hạn chế. Gần đây, một số tác phẩm có câu thoại gây ức chế cho người xem, cảnh nóng xuất hiện tràn ngập và yếu tố bạo lực chưa được tiết chế.