Kwon Sang Woo mổ u gan

Kwon Sang Woo vừa trải qua cuộc phẫu thuật để loại bỏ khối u gan khoảng 6 cm. Hiện sức khỏe của nam diễn viên ổn định.

Chosun đưa tin nam diễn viên Kwon Sang Woo vừa trải qua cuộc phẫu thuật để loại bỏ khối u gan. Thông tin này được nam diễn viên chia sẻ trong chương trình Salty Brother Shin Dong Yeop.

Kwon Sang Woo còn cho biết cha anh đã qua đời sớm vì bệnh ung thư gan và nói thêm: “Bác sĩ nói với tôi nếu khối u phát triển hơn 10 cm thì phải mổ. Hiện tại, nó chỉ dài khoảng 6 cm nhưng vì lịch trình rảnh nên tôi quyết định phẫu thuật bỏ đi. Vì gia đình tôi ở Mỹ và tôi nghĩ chuyện này không có gì to tát nên đã thực hiện ca phẫu thuật một mình”.

Kwon Sang Woo vừa phải mổ khối u. Ảnh: Ten Asia.

Trong chương trình, Kwon Sang Woo giơ một tay lên và nói anh đã cắt bỏ khoảng 6 cm lá gan. Bác sĩ cho biết Kwon Sang Woo có lá gan lớn đến mức nếu cắt đi 30% thì lá gan của anh vẫn bằng kích thước gan của người bình thường. “Lúc đó, tôi nằm viện khá lâu, gia đình ở nước ngoài và tôi một mình trong bệnh viện nên cảm thấy rất cô đơn”, anh chia sẻ.

Theo thông tin y tế của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, u mạch máu gan là một khối u lành tính phổ biến xảy ra ở gan. Vì được cấu tạo từ các tế bào bình thường nên không tiến triển thành khối u ác tính (ung thư) và hiếm khi gây hại cho sức khỏe hay ảnh hưởng đến tính mạng. Hầu hết chúng có kích thước nhỏ và không có triệu chứng nên thường được phát hiện một cách tình cờ khi đi siêu âm hoặc khám sức khỏe. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể của bệnh u máu vẫn chưa được xác định. Nếu kích thước vượt quá 4 cm, người bệnh thường bị đau hoặc khó chịu ở bụng.

Kwon Sang Woo sinh năm 1976, bước chân vào giới giải trí năm 2001. Anh được biết qua các bộ phim như My Tutor Friend, Nấc thang lên thiên đường, 71: Into the Fire...