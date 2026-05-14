Năm 2025, mua xe Xiaomi chờ một năm nhận xe, năm nay chờ 2 giờ

Sau giai đoạn quá tải đơn hàng, Xiaomi vừa thông báo rút ngắn kỷ lục thời gian bàn giao mẫu SUV YU7, cho phép một số khách hàng nhận xe ngay trong ngày.

Hãng xe công nghệ Xiaomi cho biết năng lực sản xuất và cung ứng cho dòng SUV điện YU7 đã cải thiện đáng kể. Đối với các xe có sẵn trong kho, khách hàng hiện có thể hoàn tất thủ tục và nhận xe chỉ trong vòng 2 giờ sau khi đặt hàng qua ứng dụng.

Đây là một bước tiến lớn nếu so với thời điểm mẫu xe này mới ra mắt vào tháng 6/2025. Khi đó, người mua phiên bản tiêu chuẩn phải chờ đợi từ 53 đến 56 tuần (hơn một năm), trong khi bản YU7 Max cũng mất ít nhất 33 tuần mới có thể nhận xe.

Hiện tại, thời gian chờ đợi trung bình cho các đơn hàng tùy chỉnh theo yêu cầu đã giảm xuống còn khoảng 4 đến 14 tuần tùy phiên bản.

Về giá bán, Xiaomi YU7 đang được phân phối với ba phiên bản chính gồm tiêu chuẩn, Pro và Max. Trong đó, mẫu xe tiêu chuẩn có giá 253.500 NDT, tương đương 37.160 USD . Hai mẫu xe còn lại có giá khoảng 279.900-329.900 NDT, tương đương 41.030- 48.360 USD .

Doanh số Xiaomi YU7 giảm so với đầu năm nhưng vẫn đóng góp gần 27% doanh số toàn thương hiệu. Ảnh: CNC.

Để kích cầu, Xiaomi triển khai gói ưu đãi trị giá lên đến 63.000 NDT (khoảng 9.240 USD ) cho các đơn hàng đặt trước ngày 31/5/2026. Khách hàng mua xe có sẵn trong kho còn được lựa chọn các gói vay tài chính linh hoạt như miễn lãi suất trong 3 năm hoặc lãi suất thấp trong 5 năm.

Số liệu từ China EV DataTracker cho thấy doanh số nội địa của YU7 đạt 9.876 chiếc trong tháng 4. Dù con số này sụt giảm so với mức đỉnh hơn 37.800 xe vào tháng một, YU7 vẫn đóng góp gần 27% tổng doanh số toàn thương hiệu Xiaomi trong tháng qua.

Song song với việc đẩy mạnh bàn giao, Xiaomi đang ráo riết thử nghiệm phiên bản hiệu năng cao YU7 GT. Mẫu xe này được dự đoán sẽ sở hữu sức mạnh lên tới 990 mã lực và có khả năng đạt tốc độ tối đa 300 km/h.

Bên cạnh đó, việc hãng vừa khai trương trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Munich (Đức) với đội ngũ chuyên gia từ BMW và Porsche cho thấy tham vọng sớm đưa các dòng xe điện của mình vươn ra thị trường châu Âu trong tương lai gần.