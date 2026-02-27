Mỹ xác nhận công dân liên quan vụ nổ súng tại Cuba

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận có ít nhất nhất hai công dân Mỹ có mặt trên xuồng cao tốc bị lực lượng Cuba nổ súng ngoài khơi Villa Clara (Cuba).

"Một người thiệt mạng và một người bị thương. Người thứ ba đang sở hữu thị thực K-1 của Mỹ. Những người khác có thể là thường trú nhân hợp pháp", quan chức Nhà Trắng cho biết hôm 26/2, đề cập những người trên xuồng bị Cuba bắn hạ trước đó một ngày, theo AFP.

Thị thực K-1 cho phép hôn phu hoặc hôn thê của công dân Mỹ nhập cảnh để kết hôn và phải hoàn tất thủ tục hôn nhân trong vòng 90 ngày kể từ khi đến Mỹ.

Thông tin từ Nhà Trắng và báo cáo của Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Monroe, bang Florida, cho thấy chủ sở hữu chiếc xuồng khai phương tiện đã bị một nhân viên lấy cắp trước khi xảy ra vụ việc.

Tàu tuần tra của biên phòng Cuba. Ảnh: Cubadebate.

Cùng ngày, Đại sứ quán Cuba tại Mỹ cho biết ngay khi phát hiện xuồng xuất phát từ lãnh thổ Mỹ, Havana đã chủ động trao đổi “âm mưu khủng bố này với các đối tác Mỹ, trong đó có Bộ Ngoại giao và Tuần duyên”.

Theo tuyên bố của Đại sứ quán, cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến. Chính phủ Cuba bày tỏ sẵn sàng chia sẻ thông tin và đề nghị phía Mỹ cung cấp dữ liệu về những cá nhân liên quan, phương tiện sử dụng cũng như các chi tiết khác thông qua các cơ chế hợp tác hiện có.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba, ông Carlos Fernandez de Cossio, cho biết giới chức Mỹ đã thể hiện thiện chí phối hợp để làm sáng tỏ những gì ông gọi là “sự việc đáng tiếc”.

Ngày 25/2, lực lượng biên phòng Cuba thông báo đã vô hiệu hóa một xuồng cao tốc ngoài khơi huyện Corralillo, tỉnh Villa Clara. Theo phía Cuba, 4 nghi phạm bị bắn hạ, 6 người bị bắt giữ, cùng nhiều vũ khí và trang bị bị thu giữ, bao gồm súng trường tấn công, súng ngắn, bom xăng, áo chống đạn, kính ngắm và trang phục ngụy trang. Một chỉ huy tàu tuần tra Cuba bị thương trong vụ đấu súng.

Chiếc xuồng mang số đăng ký FL7726SH thuộc bang Florida (Mỹ). Bộ Nội vụ Cuba xác định toàn bộ những người liên quan là công dân Cuba sinh sống tại Mỹ, phần lớn có tiền án, tiền sự liên quan đến các hành vi bạo lực. Havana cáo buộc nhóm này có ý định xâm nhập lãnh thổ để tiến hành hoạt động khủng bố.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel trước đó khẳng định nước này sẽ kiên quyết tự vệ trước mọi hành động mà ông cho là nhằm vào chủ quyền và ổn định quốc gia.

Cuba nhiều lần lên tiếng về tình trạng xuồng cao tốc từ Mỹ xâm nhập trái phép vào lãnh hải nước này. Bang Florida chỉ cách Cuba khoảng 160 km, khiến khu vực này thường xuyên phát sinh các vụ vượt biển trái phép.

Trước những diễn biến leo thang giữa Mỹ và Cuba, Nga cho rằng đây có thể là hành động khiêu khích của Mỹ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là bảo đảm các nhu cầu kinh tế - xã hội và nhân đạo của người dân Cuba, theo Reuters.

“Như có thể thấy, tình hình xung quanh Cuba đang nóng lên. Yếu tố nhân đạo là quan trọng nhất. Mọi vấn đề liên quan đến công dân Cuba cần được giải quyết, và không ai nên tạo thêm trở ngại”, ông Peskov phát biểu ngày 26/2, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và tránh những hành động có thể làm leo thang căng thẳng an ninh quanh hòn đảo.