Mỹ và Ukraine khởi động vòng đàm phán hòa bình mới

Ukraine đã bước vào một vòng đàm phán hòa bình mới với Mỹ và các đối tác châu Âu, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài với Nga.

Phái đoàn Mỹ - Ukraine tham gia đàm phán nhằm tìm cách chấm dứt xung đột với Nga tại Hallandale Beach, bang Florida (Mỹ) ngày 30/11. Ảnh: Reuters.

Ngày 19/12, các quan chức Mỹ và Ukraine chính thức bắt đầu vòng hòa đàm dự kiến kéo dài hai ngày tại thành phố Miami, bang Florida (Mỹ). Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng nỗ lực thúc đẩy một kế hoạch hòa bình, hướng tới kết thúc cuộc chiến ở Ukraine sau gần bốn năm giao tranh, theo Reuters.

Thông tin được Trưởng đoàn đàm phán Ukraine, ông Rustem Umerov, công bố sau các cuộc thảo luận tại Mỹ.

Trong thông điệp đăng trên Telegram, ông Umerov cho biết Kyiv và Washington đã đạt được sự thống nhất về những bước đi tiếp theo, đồng thời cam kết duy trì phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới. Kết quả đàm phán cũng đã được báo cáo đầy đủ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Vòng hòa đàm lần này do Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff cùng ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump, chủ trì. Các cuộc thảo luận tiếp tục tập trung vào những đề xuất nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine.

Đáng chú ý, vòng đàm phán có sự tham gia của các cố vấn an ninh quốc gia đến từ Anh, Pháp và Đức, cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của châu Âu trong tiến trình hòa bình này.

Phái đoàn Ukraine do ông Rustem Umerov dẫn đầu, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông có thể tham gia một phần các cuộc thảo luận vào ngày 20/12.

Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ thêm rằng ông Witkoff và ông Kushner dự kiến sẽ gặp phái đoàn Nga tại Miami vào cuối tuần này. Phía Nga được cho là sẽ cử Đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev tham dự.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng chấm dứt xung đột với Kyiv bằng các biện pháp hòa bình, dựa trên những nguyên tắc được ông công bố hồi tháng 6/2024 tại Bộ Ngoại giao Nga, đồng thời nhấn mạnh việc cần giải quyết tận gốc các nguyên nhân của cuộc khủng hoảng.

Theo ông Putin, Nga đã nhận được những tín hiệu cho thấy Ukraine sẵn sàng “tham gia một hình thức đối thoại nhất định”.

Tuy nhiên, Moscow cho biết đến nay vẫn chưa thấy thiện chí rõ ràng từ Kyiv trong việc thảo luận các vấn đề liên quan đến lãnh thổ.