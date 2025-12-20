Tổng thống Putin đề xuất một thỏa thuận bầu cử với ông Zelensky

Moskva có thể ngừng các cuộc tấn công trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử, với điều kiện người Ukraine sống ở Nga được phép tham gia - Tổng thống Putin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 19/12/2025. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, Tổng thống Vladimir Putin ngày 19/12 cho biết, Moscow sẽ xem xét việc ngừng các cuộc tấn công sâu vào Ukraine vào ngày diễn ra cuộc bầu cử ở nước này với điều kiện hàng triệu người Ukraine sống ở Nga được phép bỏ phiếu.

Tổng thống Zelensky của Ukraine, người có nhiệm kỳ tổng thống đã hết hạn hơn một năm trước, đã nhiều lần từ chối tổ chức bầu cử mới, viện dẫn thiết quân luật. Do đó, Nga coi ông là một nhà lãnh đạo bất hợp pháp.

Dưới áp lực của Mỹ, trong tháng này ông Zelensky đã đồng ý tổ chức một cuộc bỏ phiếu trong vòng 90 ngày nếu các đồng minh phương Tây của Kyiv có thể đảm bảo an ninh cho Ukraine.

“Chúng tôi sẵn sàng xem xét các cách để đảm bảo an ninh trong các cuộc bầu cử ở Ukraine, ít nhất là bằng cách kiềm chế các cuộc tấn công sâu bên trong đất nước vào ngày bỏ phiếu” với một số điều kiện nhất định, Tổng thống Putin nói. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định rằng 5-10 triệu công dân Ukraine đang sinh sống tại Nga phải được phép tham gia bầu cử.

“Chính phủ Ukraine phải trở nên hợp pháp, và nếu không có bầu cử thì điều đó là không thể”, ông Putin nhấn mạnh.

Ông cũng cảnh báo Kyiv không nên lợi dụng cuộc bầu cử để câu giờ tái vũ trang và tập hợp lực lượng nhằm ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga.

Ukraine và các nước phương Tây đồng minh đã nhiều lần kêu gọi một lệnh ngừng bắn tạm thời. Điện Kremlin bác bỏ lựa chọn này, nhấn mạnh vào một nền hòa bình lâu dài giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Moskva lập luận rằng một thỏa thuận hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine rút hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ ở khu vực Donbass và cam kết trung lập, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa.