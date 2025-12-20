Phóng viên bất ngờ cầu hôn bạn gái giữa cuộc họp báo với ông Putin

Trong buổi họp báo cuối năm kéo dài hơn bốn giờ ngày 19/12, một thanh niên Nga bất ngờ cầu hôn bạn gái trực tiếp trên sóng truyền hình và mời Tổng thống Putin dự đám cưới.

Hình ảnh người đàn ông cầu hôn được chiếu trên màn hình tại trường quay truyền hình ở Moscow, ngày 19/12. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Nga, phóng viên Kirill Bazhanov, 23 tuổi, đeo nơ đỏ và cầm tấm biển ghi dòng chữ “Tôi muốn kết hôn”, là một trong những người được chọn đặt câu hỏi tại trường quay. Anh cho biết bạn gái mình đang theo dõi chương trình và đã quyết định biến khoảnh khắc hiếm hoi này thành lời cầu hôn đặc biệt.

"Bạn gái tôi đang xem chương trình này. Olga, em sẽ lấy anh chứ?", Bazhanov nói, nhận về những tràng vỗ tay vang dội trong hội trường. Bazhanov chia sẻ anh và bạn gái đã bên nhau suốt tám năm, từ khi mới 15 tuổi.

Sau màn cầu hôn, anh tiếp tục đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề nhân khẩu học của Nga, những khó khăn thực tế trong việc lập gia đình và sinh con đối với người trẻ.

Tổng thống Putin đã chúc mừng chàng trai, đồng thời bày tỏ sự trân trọng khi biết hai người đã gắn bó với nhau từ rất sớm.

“Thật tuyệt vời khi các bạn đã ở bên nhau từ khi còn rất trẻ”, ông Putin nói, trong tiếng vỗ tay của khán giả tại trường quay. Ông cũng trả lời câu hỏi của Bazhanov bằng lời nói đùa về góp tiền cho đám cưới của anh.

"Bazhanov chỉ hỏi về điều kiện vật chất của các gia đình trẻ. Đúng vậy, người đàn ông nên là trụ cột gia đình. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau quyên góp đủ tiền để tổ chức đám cưới", ông nói.

Khoảng một giờ sau, người dẫn chương trình họp báo xin ngắt lời để thông báo: "Chúng ta vừa nhận được tin nóng hổi. Hãng thông tấn TASS đưa tin rằng bạn gái của Bazhanov đã nhận lời cầu hôn".

Khoảnh khắc đời thường này diễn ra trong bối cảnh buổi họp báo cuối năm của Tổng thống Nga tiếp tục xoay quanh những vấn đề địa chính trị căng thẳng, đặc biệt là xung đột Ukraine và quan hệ Nga - phương Tây.

Trong buổi họp báo "Tổng kết năm với Vladimir Putin", ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng chấm dứt chiến sự bằng con đường hòa bình, song nhấn mạnh Moscow sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi tất cả các điều kiện của mình được đáp ứng.

Tổng thống Putin trong cuộc họp báo cuối năm 2025. Ảnh: Reuters.

Ông nhắc lại yêu cầu Ukraine rút hoàn toàn khỏi các vùng Donetsk và Luhansk, đồng thời từ bỏ tham vọng gia nhập NATO - những điều kiện đã được Nga nêu ra từ tháng 6/2024, TASS cho biết.

Trước cáo buộc Nga kéo dài đàm phán hòa bình để giành lợi thế quân sự, Tổng thống Putin khẳng định “quả bóng đang ở trong chân các đối thủ phương Tây”, cho biết Nga từng chấp nhận một số thỏa hiệp trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska hồi tháng 8, dù không nêu chi tiết cụ thể.

Một chủ đề được ông Putin nhắc đi nhắc lại là yêu cầu “sự tôn trọng”. Ông nói Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ, Anh và châu Âu, nhưng chỉ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Theo ông, Moscow sẽ không tiến hành thêm bất kỳ chiến dịch quân sự đặc biệt nào trong tương lai nếu NATO không mở rộng về phía Đông và phương Tây thể hiện sự tôn trọng với Nga.

Đáng chú ý, Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng xem xét tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm tạo điều kiện để Ukraine tổ chức bầu cử, coi đây là “thiện chí”, dù ông chỉ trích Kyiv và phương Tây đã không dành cho Nga sự đối xử tương tự trong các cuộc bầu cử tại những vùng lãnh thổ mà Moscow sáp nhập.

Về vấn đề tài sản Nga bị phong tỏa, ông Putin gọi kế hoạch của Liên minh châu Âu sử dụng số tài sản này để hỗ trợ Ukraine là “cướp công khai”, cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng nếu Brussels hồi sinh sáng kiến này trong tương lai.