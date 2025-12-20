Ukraine làm tê liệt tàu chở dầu thuộc 'hạm đội bóng tối' của Nga

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tiến hành cuộc tấn công đầu tiên được ghi nhận nhằm vào một tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga tại vùng biển trung lập ở Địa Trung Hải.

từ video do các nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine cung cấp. Ảnh: Kyiv Post

Theo tờ Kyiv Post, các nguồn tin trong SBU mô tả đây là chiến dịch chưa từng có tiền lệ, được thực hiện ở khoảng cách hơn 2.000 km so với lãnh thổ Ukraine.

Nguồn tin cho biết con tàu đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) trên không QENDIL. Thời điểm xảy ra vụ việc, tàu không chở hàng hóa, do đó không gây ra nguy cơ ô nhiễm môi trường. Cuộc tấn công được cho là đã gây hư hại nghiêm trọng, khiến con tàu không còn khả năng hoạt động.

Theo một nguồn tin của SBU, con tàu này từng được Nga sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và phục vụ hoạt động tài trợ cho chiến sự tại Ukraine. Trên cơ sở đó, phía Ukraine cho rằng đây là “mục tiêu hợp pháp theo luật pháp quốc tế”.

Vụ việc được xem là diễn biến mới nhất trong chuỗi các chiến dịch của Ukraine nhằm vào những tàu bị cáo buộc tham gia vận chuyển dầu mỏ của Nga.

Trước đó, ngày 28/11, hai tàu chở dầu mang cờ Gambia là Kairos và Virat bị tấn công gần eo biển Bosphorus. SBU sau đó thông báo cả hai tàu đã bị vô hiệu hóa bằng phương tiện không người lái trên biển Sea Baby.

Ngày 1/12, tàu chở dầu Mersin đã bị hư hại ngoài khơi Senegal. Sau sự cố, chủ sở hữu người Thổ Nhĩ Kỳ của con tàu tuyên bố sẽ dừng các hoạt động liên quan đến Nga. Một ngày sau, tàu Midvolga-2 tiếp tục bị tấn công gần bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Đến ngày 10/12, lực lượng Ukraine cũng được cho là đã đánh trúng tàu Dashan - bị mô tả là một phần của “hạm đội bóng tối” của Nga - tại Biển Đen. Theo nguồn tin từ SBU, con tàu trị giá khoảng 30 triệu USD , có khả năng vận chuyển lượng sản phẩm dầu mỏ trị giá tới 60 triệu USD trong mỗi chuyến đi, đã bị hư hại nghiêm trọng và buộc phải ngừng hoạt động.

Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên.