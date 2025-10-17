Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ trừng phạt nhiều người Singapore liên quan đến Tập đoàn Prince

  • Thứ sáu, 17/10/2025 06:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ba công dân Singapore bị trừng phạt vì cáo buộc liên quan đến Tập đoàn Prince ở Campuchia, một phần trong chiến dịch truy quét quy mô lớn mà Mỹ và Anh thực hiện nhằm vào các mạng lưới tội phạm mạng ở Đông Nam Á.

Một toà nhà của Tập đoàn Prince ở Phnom Penh. Ảnh: CNA

Theo thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ, 17 pháp nhân đăng ký tại Singapore bị trừng phạt trong chiến dịch truy quét.

Theo CNA, 14 trong 17 pháp nhân này được đăng ký tại cùng một địa chỉ ở Singapore.

Giới chức Mỹ đã tịch thu khoảng 15 tỷ USD bitcoin liên quan đến vụ án - vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử của bộ này.

Ba công dân Singapore gồm Chen Xiuling, Alan Yeo Sin Huat và Nigel Tang Wan Bao Nabil bị Mỹ đưa vào danh sách ngăn chặn vì có quan hệ Chen Zhi - ông chủ Tập đoàn Prince.

Những người trong danh sách này bị coi là gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Chen Xiuling, 43 tuổi, giám sát các công ty thuộc Tập đoàn Prince tại Mauritius, Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore.

Hồ sơ công ty ở Singapore cho thấy Chen là giám đốc hoặc cổ đông của 14 công ty, bao gồm công ty quản lý du thuyền hạng sang của ông chủ Chen Zhi.

Yeo Sin Huat, 53 tuổi, từng là trợ lý tài chính và quản lý tài sản cho Chen Zhi, làm việc tại các công ty nằm trong danh sách 17 pháp nhân bị trừng phạt.

Chen Xiuling đã từ chức giám đốc độc lập của nền tảng livestream 17Live Group ở Đài Loan (Trung Quốc).

Hoạt động của hầu hết trong 17 pháp nhân này được khai báo là "dịch vụ tư vấn quản lý" hoặc "các hoạt động quản lý khác".

Những pháp nhân này nằm trong mạng lưới rộng lớn với 117 doanh nghiệp có quan hệ với Tập đoàn Prince mà Bộ Tài chính Mỹ tìm ra. Đó phần lớn là các công ty vỏ bọc, không tham gia bất kỳ hoạt động thương mại hoặc kinh doanh thực sự nào.

Ngoài Singapore, các công ty này được đăng ký tại Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Palau, Quần đảo Virgin thuộc Anh và Quần đảo Cayman.

Chen Zhi, 37 tuổi, sinh ra ở Trung Quốc, có quốc tịch Campuchia và Anh. Người đàn ông còn được gọi với tên Vincent này bị cáo buộc đứng đầu đế chế lừa đảo trên mạng quy mô lớn dưới vỏ bọc là Tập đoàn Prince.

Tập đoàn Prince hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, dịch vụ tài chính và kinh doanh tiêu dùng ở Campuchia.

Các công ty chính thuộc tập đoàn này gồm Bất động sản Prince, Bất động sản Prince Huan Yu, và Ngân hàng Prince.

Tập đoàn có các dự án trị giá hơn 2 tỷ USD ở Campuchia, bao gồm một trung tâm thương mại quy mô lớn mang tên Prince Plaza ở Phnom Penh.

Theo bản cáo trạng cơ quan công tố Mỹ, Tập đoàn Prince đã xây dựng ít nhất 10 khu phức hợp tại Campuchia, nơi các lao động - thường là người di cư bị giam giữ trái ý muốn - bị buộc phải tham gia lừa gạt hàng nghìn nạn nhân thông qua mạng xã hội hoặc nền tảng nhắn tin trực tuyến, xây dựng mối quan hệ và dụ dỗ họ chuyển tiền điện tử với hy vọng thu được lợi nhuận đầu tư lớn.

Các công tố viên Mỹ cho biết, có lúc Chen khoe rằng trò lừa đảo được gọi là "mổ lợn" này mang về 30 triệu USD mỗi ngày.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Chen và các đồng phạm đã sử dụng một phần số tiền lừa đảo để du lịch và giải trí xa xỉ, mua sắm hàng hoá đắt tiền như đồng hồ, du thuyền và máy bay riêng, khu nghỉ dưỡng, đồ sưu tầm cao cấp và tác phẩm nghệ thuật quý hiếm.

Nếu bị kết án, Chen phải đối mặt với mức án tối đa 40 năm tù. Chen và công ty trước đây đều phủ nhận cáo buộc phạm tội, nhưng chưa lên tiếng về cáo buộc lần này của Mỹ.

https://tienphong.vn/my-trung-phat-nhieu-cong-dan-va-phap-nhan-singapore-lien-quan-den-tap-doan-prince-post1787863.tpo

Minh Hạnh/Tiền Phong

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Đài Loan

    Đài Loan
    • Diện tích: 36.193 km2
    • Dân số: 23,5 triệu (2017)
    • Ngôn ngữ chính: Tiếng Hoa phổ thông
    • Đơn vị tiền tệ: Tân Đài tệ
    • GDP: 579,3 tỷ USD (2017)

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Singapore

    Singapore
    • Thủ đô: Singapore
    • Diện tích: 721,5 km²
    • Dân số: 5,61 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 323,91 tỷ USD
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Singapore
    • Mã điện thoại: +65
    • Ngôn ngữ: Anh, Mã Lai, Quan thoại, Tamil

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

