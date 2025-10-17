Mỹ trừng phạt nhiều người Singapore liên quan đến Tập đoàn Prince

Ba công dân Singapore bị trừng phạt vì cáo buộc liên quan đến Tập đoàn Prince ở Campuchia, một phần trong chiến dịch truy quét quy mô lớn mà Mỹ và Anh thực hiện nhằm vào các mạng lưới tội phạm mạng ở Đông Nam Á.

Một toà nhà của Tập đoàn Prince ở Phnom Penh. Ảnh: CNA

Theo thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ, 17 pháp nhân đăng ký tại Singapore bị trừng phạt trong chiến dịch truy quét.

Theo CNA, 14 trong 17 pháp nhân này được đăng ký tại cùng một địa chỉ ở Singapore.

Giới chức Mỹ đã tịch thu khoảng 15 tỷ USD bitcoin liên quan đến vụ án - vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử của bộ này.

Ba công dân Singapore gồm Chen Xiuling, Alan Yeo Sin Huat và Nigel Tang Wan Bao Nabil bị Mỹ đưa vào danh sách ngăn chặn vì có quan hệ Chen Zhi - ông chủ Tập đoàn Prince.

Những người trong danh sách này bị coi là gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Chen Xiuling, 43 tuổi, giám sát các công ty thuộc Tập đoàn Prince tại Mauritius, Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore.

Hồ sơ công ty ở Singapore cho thấy Chen là giám đốc hoặc cổ đông của 14 công ty, bao gồm công ty quản lý du thuyền hạng sang của ông chủ Chen Zhi.

Yeo Sin Huat, 53 tuổi, từng là trợ lý tài chính và quản lý tài sản cho Chen Zhi, làm việc tại các công ty nằm trong danh sách 17 pháp nhân bị trừng phạt.

Chen Xiuling đã từ chức giám đốc độc lập của nền tảng livestream 17Live Group ở Đài Loan (Trung Quốc).

Hoạt động của hầu hết trong 17 pháp nhân này được khai báo là "dịch vụ tư vấn quản lý" hoặc "các hoạt động quản lý khác".

Những pháp nhân này nằm trong mạng lưới rộng lớn với 117 doanh nghiệp có quan hệ với Tập đoàn Prince mà Bộ Tài chính Mỹ tìm ra. Đó phần lớn là các công ty vỏ bọc, không tham gia bất kỳ hoạt động thương mại hoặc kinh doanh thực sự nào.

Ngoài Singapore, các công ty này được đăng ký tại Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Palau, Quần đảo Virgin thuộc Anh và Quần đảo Cayman.

Chen Zhi, 37 tuổi, sinh ra ở Trung Quốc, có quốc tịch Campuchia và Anh. Người đàn ông còn được gọi với tên Vincent này bị cáo buộc đứng đầu đế chế lừa đảo trên mạng quy mô lớn dưới vỏ bọc là Tập đoàn Prince.

Tập đoàn Prince hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, dịch vụ tài chính và kinh doanh tiêu dùng ở Campuchia.

Các công ty chính thuộc tập đoàn này gồm Bất động sản Prince, Bất động sản Prince Huan Yu, và Ngân hàng Prince.

Tập đoàn có các dự án trị giá hơn 2 tỷ USD ở Campuchia, bao gồm một trung tâm thương mại quy mô lớn mang tên Prince Plaza ở Phnom Penh.

Theo bản cáo trạng cơ quan công tố Mỹ, Tập đoàn Prince đã xây dựng ít nhất 10 khu phức hợp tại Campuchia, nơi các lao động - thường là người di cư bị giam giữ trái ý muốn - bị buộc phải tham gia lừa gạt hàng nghìn nạn nhân thông qua mạng xã hội hoặc nền tảng nhắn tin trực tuyến, xây dựng mối quan hệ và dụ dỗ họ chuyển tiền điện tử với hy vọng thu được lợi nhuận đầu tư lớn.

Các công tố viên Mỹ cho biết, có lúc Chen khoe rằng trò lừa đảo được gọi là "mổ lợn" này mang về 30 triệu USD mỗi ngày.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Chen và các đồng phạm đã sử dụng một phần số tiền lừa đảo để du lịch và giải trí xa xỉ, mua sắm hàng hoá đắt tiền như đồng hồ, du thuyền và máy bay riêng, khu nghỉ dưỡng, đồ sưu tầm cao cấp và tác phẩm nghệ thuật quý hiếm.

Nếu bị kết án, Chen phải đối mặt với mức án tối đa 40 năm tù. Chen và công ty trước đây đều phủ nhận cáo buộc phạm tội, nhưng chưa lên tiếng về cáo buộc lần này của Mỹ.