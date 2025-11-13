Mỹ thống trị bảng xếp hạng quân sự, Indonesia lọt top 13

Báo cáo mới nhất của Global Firepower đánh giá sức mạnh quân sự của 145 quốc gia, cho thấy Mỹ vẫn giữ vị trí số 1 thế giới, vượt Nga và Trung Quốc về ngân sách và năng lực tác chiến.

Mỹ vẫn giữ ngôi đầu bảng trong bảng xếp hạng của Global Firepower năm 2025. Ảnh: Reuters.

Tổ chức Global Firepower (GFP) vừa công bố Bảng xếp hạng Sức mạnh Quân sự Toàn cầu 2025, đánh giá năng lực quốc phòng của 145 quốc gia dựa trên hàng chục tiêu chí từ vị trí địa lý, nguồn tài nguyên, ngân sách quốc phòng cho đến quy mô khí tài và nhân lực.

Theo GFP, sức mạnh quân sự của một quốc gia không chỉ phụ thuộc vào số lượng binh sĩ, mà còn được định hình bởi sức mạnh hải quân, không quân, khả năng sản xuất, dự trữ năng lượng và mức độ sẵn sàng chiến đấu.

Đáng chú ý, bảng xếp hạng này không tính đến năng lực hạt nhân mà chỉ dựa trên sức mạnh quân sự thông thường, quy đổi thành chỉ số PowerIndex (PI) càng gần 0, sức mạnh càng lớn.

Dù còn hạn chế trong việc tiếp cận dữ liệu do tính bảo mật của hoạt động quân sự, bảng xếp hạng của GFP được Business Insider đánh giá vẫn mang lại cái nhìn toàn cảnh về tương quan lực lượng giữa các quốc gia trong bối cảnh an ninh toàn cầu biến động.

Top 10 - Cuộc đua của những siêu cường

Nắm giữ vị trí số 1, Mỹ tiếp tục là cường quốc quân sự mạnh nhất hành tinh. Mỹ đứng đầu về tàu ngầm, trực thăng tấn công, xe vận tải quân sự và duy trì ngân sách quốc phòng vượt 873 tỷ USD trong năm 2024 - cao hơn tổng chi tiêu quân sự của nhiều quốc gia cộng lại.

Nga vẫn giữ ngôi á quân với kho vũ khí đồ sộ gồm xe tăng, chiến đấu cơ, pháo tự hành và trực thăng, dù chịu ảnh hưởng từ xung đột và cấm vận quốc tế.

Trung Quốc đứng vị trí thứ 3 trong cường quốc quân sự hàng đầu thế giới năm 2025 và đứng đầu châu Á. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc đứng thứ 3, tiếp tục khẳng định vị thế siêu cường quân sự châu Á nhờ tàu chiến, năng lực sản xuất và mạng lưới hậu cần quy mô lớn.

Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới, giữ vị trí thứ 4, sở hữu lực lượng dự bị hùng hậu, công nghiệp quốc phòng phát triển và vị thế chiến lược then chốt ở châu Á.

Hàn Quốc xếp thứ 5, ghi điểm với hệ thống chiến đấu cơ, tàu ngầm và trực thăng tấn công ngày càng hiện đại, phản ánh chiến lược phòng thủ mạnh mẽ trước các mối đe dọa khu vực.

Pháp và Anh lần lượt đứng ở vị trí 7 và 6, đều duy trì vai trò chủ chốt trong NATO với năng lực quân sự toàn diện, đặc biệt ở hải quân và không quân.

Nhật Bản giữ vị trí thứ 8, với Lực lượng Phòng vệ hiện đại hàng đầu châu Á dù bị giới hạn bởi hiến pháp chỉ được phép hoạt động trong phạm vi phòng thủ.

Italy giữ vị trí thứ 10, nổi bật với tàu sân bay, chiến đấu cơ và khả năng tiếp cận cảng biển chiến lược. Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ 9, thể hiện bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV), cùng năng lực mạnh mẽ về pháo tự hành, trực thăng tấn công và tàu ngầm.

Top 20 quốc gia có sức mạnh quân sự lớn nhất năm 2025

Brazil đứng thứ 11, tiếp tục là quốc gia có quân đội mạnh nhất Nam Mỹ, duy trì ngân sách ổn định và tiềm lực công nghiệp quốc phòng ngày càng mở rộng.

Pakistan ở vị trí 12, nằm trong nhóm dẫn đầu về quân số, lực lượng bán quân sự, xe tăng, pháo tự hành, MLR và số lượng máy bay chiến đấu.

Indonesia - đại diện duy nhất của Đông Nam Á trong nhóm 20 - giữ vị trí 13, nhờ dân số đông, nguồn nhân lực dồi dào và sản lượng than lớn, song còn yếu về tàu sân bay và trực thăng tấn công.

Quốc gia Đông Nam Á Indonesia giữ vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng. Ảnh: Reuters.

Đức xếp thứ 14, có thế mạnh về sức mua, sản lượng than, nhưng lại tụt hậu trong lĩnh vực pháo kéo, tuần tra xa bờ và lực lượng bán quân sự.

Ở vị trí 15, Israel tiếp tục giữ sức mạnh vượt trội về chiến đấu cơ và tàu hộ tống hải quân, dù hạn chế về quy mô lãnh thổ và tài nguyên.

Vị trí 17 thuộc về Tây Ban Nha, nước đã dành 1,28% GDP cho quốc phòng trong năm 2024. Iran đứng thứ 16, được đánh giá cao về tàu ngầm và hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLR) - những vũ khí then chốt trong năng lực răn đe khu vực.

Australia xếp thứ 18 với chỉ số 0,3298, nằm trong nhóm 10 quốc gia có ngân sách quốc phòng lớn nhất, đồng thời có lợi thế về diện tích lãnh thổ, sản lượng than và mạng lưới sân bay dù vẫn yếu thế ở mảng pháo tự hành và tàu sân bay.

Đứng ngay trên là Ai Cập (vị trí 19), nổi bật nhờ lực lượng bán quân sự đông đảo, trữ lượng khí đốt tự nhiên dồi dào và sức mua cao.

Ukraine giữ vị trí thứ 20 với chỉ số 0,3755, sở hữu hơn 2 triệu quân nhân bao gồm lực lượng thường trực và dự bị, phản ánh sức huy động mạnh mẽ giữa bối cảnh xung đột kéo dài.

