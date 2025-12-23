Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương, 1 người thiệt mạng

Quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công vào một con tàu bị nghi buôn lậu ma túy ở phía đông Thái Bình Dương hôm 22/12, khiến một người thiệt mạng.

Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở đông Thái Bình Dương vào ngày 22/12. Ảnh: Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ.

Trong thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM) cho biết: “Ngày 22/12, theo chỉ thị của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear đã thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ lực vào một con tàu do các tổ chức khủng bố điều hành, hoạt động trong vùng biển quốc tế”.

Ít nhất 105 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào các tàu bị nghi ngờ buôn bán ma túy trong khuôn khổ Chiến dịch Southern Spear do Mỹ thực hiện. Quân đội Mỹ gần đây cũng đã tấn công hai tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở phía đông Thái Bình Dương, khiến 5 người thiệt mạng.

Chính phủ Mỹ cho rằng những người thiệt mạng là “các phần tử bất hợp pháp” và tuyên bố các cuộc tấn công có thể được thực hiện mà không cần sự xem xét của tòa án, dựa trên văn bản mật của Bộ Tư pháp.

Thời gian gần đây, Mỹ đã gia tăng hoạt động quân sự ở Nam Mỹ trong bối cảnh Washington tăng cường gây sức ép lên Venezuela. Tổng thống Donald Trump cáo buộc Venezuela đã đánh cắp “dầu mỏ, đất đai và các tài sản khác” của Mỹ.

Tuần trước, ông Trump yêu cầu “phong tỏa hoàn toàn và triệt để” các tàu chở dầu bị trừng phạt khi đến và rời Venezuela. Trong tháng 12, Mỹ đã chặn và bắt giữ hai tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela. Các hoạt động này diễn ra khi Mỹ tăng cường lực lượng hải quân và quân đội ở vùng biển Caribe.