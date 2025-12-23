Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương, 1 người thiệt mạng

  • Thứ ba, 23/12/2025 13:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công vào một con tàu bị nghi buôn lậu ma túy ở phía đông Thái Bình Dương hôm 22/12, khiến một người thiệt mạng.

Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở đông Thái Bình Dương vào ngày 22/12. Ảnh: Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ.

Trong thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM) cho biết: “Ngày 22/12, theo chỉ thị của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear đã thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ lực vào một con tàu do các tổ chức khủng bố điều hành, hoạt động trong vùng biển quốc tế”.

Ít nhất 105 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào các tàu bị nghi ngờ buôn bán ma túy trong khuôn khổ Chiến dịch Southern Spear do Mỹ thực hiện. Quân đội Mỹ gần đây cũng đã tấn công hai tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở phía đông Thái Bình Dương, khiến 5 người thiệt mạng.

Chính phủ Mỹ cho rằng những người thiệt mạng là “các phần tử bất hợp pháp” và tuyên bố các cuộc tấn công có thể được thực hiện mà không cần sự xem xét của tòa án, dựa trên văn bản mật của Bộ Tư pháp.

Thời gian gần đây, Mỹ đã gia tăng hoạt động quân sự ở Nam Mỹ trong bối cảnh Washington tăng cường gây sức ép lên Venezuela. Tổng thống Donald Trump cáo buộc Venezuela đã đánh cắp “dầu mỏ, đất đai và các tài sản khác” của Mỹ.

Tuần trước, ông Trump yêu cầu “phong tỏa hoàn toàn và triệt để” các tàu chở dầu bị trừng phạt khi đến và rời Venezuela. Trong tháng 12, Mỹ đã chặn và bắt giữ hai tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela. Các hoạt động này diễn ra khi Mỹ tăng cường lực lượng hải quân và quân đội ở vùng biển Caribe.

Tiêm kích tàng hình F-35A của Mỹ đến vùng biển Caribe

Các máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của Không quân Mỹ đã được điều động tới vùng biển Caribe để tham gia Chiến dịch Southern Spear, một hoạt động nhằm tăng cường nhiệm vụ chống buôn bán ma túy trong khu vực.

43:2601 hôm qua

Mỹ không kích 3 tàu ở Đông Thái Bình Dương, 8 người thiệt mạng

Quân đội Mỹ ngày 15/12 tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 3 tàu bị cáo buộc liên quan hoạt động buôn bán ma túy tại Đông Thái Bình Dương, khiến 8 đối tượng thiệt mạng.

12:51 16/12/2025

Ông Trump coi fentanyl là 'vũ khí hủy diệt hàng loạt'

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp coi fentanyl bất hợp pháp là vũ khí hủy diệt hàng loạt, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống ma túy tại Mỹ.

09:28 16/12/2025

Những cuốn sách để hiểu thêm về Mỹ Latinh

Znews.vn giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Mỹ Latinh - một khu vực rộng lớn gồm nhiều quốc gia với nền văn hóa đa dạng.

Ong Trump trong cay con re hinh anh

Ông Trump trông cậy con rể

1 giờ trước 13:33 23/12/2025

0

Tổng thống Mỹ Donald Trump thường trông cậy vào con rể Jared Kushner trong các nhiệm vụ ngoại giao khó khăn. Điều này cũng đặt doanh nhân Jared Kushner vào những tình huống khó xử.

Tong thong Venezuela dap tra ong Trump hinh anh

Tổng thống Venezuela đáp trả ông Trump

1 giờ trước 13:30 23/12/2025

0

Sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ông Maduro nên rời bỏ quyền lực, Tổng thống Venezuela cho rằng mỗi quốc gia cần tập trung giải quyết các vấn đề nội bộ của mình.

