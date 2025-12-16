Ông Trump coi fentanyl là 'vũ khí hủy diệt hàng loạt'

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp coi fentanyl bất hợp pháp là vũ khí hủy diệt hàng loạt, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống ma túy tại Mỹ.

Tổng thống Donald Trump ngày 15/12 (giờ địa phương) đã ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố fentanyl là một “vũ khí hủy diệt hàng loạt”, động thái chưa từng có tiền lệ nhằm mở rộng mạnh mẽ thẩm quyền của chính phủ Mỹ trong cuộc chiến chống loại opioid tổng hợp bị cáo buộc gây ra hàng chục nghìn ca tử vong do quá liều mỗi năm, theo Reuters.

Việc xếp fentanyl vào nhóm vũ khí hủy diệt hàng loạt - điều chưa từng áp dụng với bất kỳ loại ma túy nào - cho thấy ông Trump muốn coi fentanyl không chỉ là một cuộc khủng hoảng y tế công cộng, mà là mối đe dọa an ninh quốc gia, ngang hàng với vũ khí hóa học.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh xếp Fentanyl vào loại “vũ khí hủy diệt hàng loạt” tại Nhà Trắng ngày 15/12. Ảnh: Reuters.

Phân loại mới này, theo Nhà Trắng, nhằm gia tăng sức ép lên các băng nhóm ma túy mà ông Trump cáo buộc đang tìm mọi cách “đầu độc nước Mỹ”.

Quyết định cho phép Lầu Năm Góc hỗ trợ trực tiếp lực lượng thực thi pháp luật, đồng thời mở đường để các cơ quan tình báo sử dụng những công cụ vốn chỉ dành cho hoạt động chống phổ biến vũ khí để đối phó các đường dây buôn ma túy.

“Chúng tôi chính thức xếp fentanyl vào nhóm vũ khí hủy diệt hàng loạt - đúng với bản chất của nó”, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng, trong sự kiện vinh danh các quân nhân tham gia hỗ trợ kiểm soát biên giới phía nam với Mexico.

“Họ đang tìm cách đầu độc đất nước chúng ta”. Sắc lệnh của ông Trump nhấn mạnh: “Fentanyl bất hợp pháp gần với một vũ khí hóa học hơn là một chất gây nghiện thông thường”.

Trước đó, việc ông Trump liệt các băng đảng ma túy vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài trong năm nay đã mở đường cho các hành động quân sự nhằm vào những nhóm này.

Kể từ đầu tháng 9, chính quyền Trump đã tiến hành hơn 20 cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị nghi chở ma túy trên vùng biển Caribbean và Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng các cuộc không kích này có thể vi phạm luật pháp. Theo họ, chưa có bằng chứng công khai thuyết phục cho thấy các tàu bị tấn công thực sự chở ma túy, cũng như chưa rõ vì sao không dừng tàu, tịch thu hàng hóa và thẩm vấn những người trên tàu thay vì phá hủy hoàn toàn.

Một cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos công bố hôm 10/12 cho thấy phần lớn người Mỹ phản đối chiến dịch tấn công chết người của quân đội Mỹ nhằm vào các tàu nghi chở ma túy, trong đó có khoảng 1/5 cử tri Cộng hòa ủng hộ ông Trump.

Tổng thống Mỹ cũng nhiều lần đe dọa mở các cuộc tấn công trên bộ tại Venezuela, Colombia và Mexico để đối phó nạn buôn bán ma túy. Trong tài liệu chiến lược toàn diện công bố tuần trước, ông Trump khẳng định ưu tiên đối ngoại của chính quyền là tái khẳng định vị thế thống trị của Mỹ tại Tây Bán Cầu.

Mexico hiện là nguồn cung fentanyl bất hợp pháp lớn nhất vào Mỹ, trong khi nhiều hóa chất dùng để sản xuất loại ma túy này có nguồn gốc từ Trung Quốc. Fentanyl được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do quá liều tại Mỹ trong những năm gần đây.