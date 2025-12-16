Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ không kích 3 tàu ở Đông Thái Bình Dương, 8 người thiệt mạng

  • Thứ ba, 16/12/2025 12:51 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Quân đội Mỹ ngày 15/12 tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 3 tàu bị cáo buộc liên quan hoạt động buôn bán ma túy tại Đông Thái Bình Dương, khiến 8 đối tượng thiệt mạng.

Theo AFP, quân đội Mỹ cho biết ngày 15/12, các cuộc không kích nhằm vào 3 tàu bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy ở khu vực Đông Thái Bình Dương tiêu diệt 8 đối tượng, trong khuôn khổ một chiến dịch đang diễn ra đã làm hơn 90 người thiệt mạng.

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (US Southern Command) cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X: “Thông tin tình báo xác nhận các tàu này đang di chuyển dọc theo những tuyến đường buôn bán ma túy đã được xác định ở Đông Thái Bình Dương và có tham gia vào hoạt động buôn bán ma túy,” đồng thời nêu rõ “tổng cộng 8 đối tượng khủng bố ma túy là nam giới đã bị tiêu diệt trong các hành động này - 3 người trên tàu thứ nhất, 2 người trên tàu thứ hai và 3 người trên tàu thứ ba”.

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

