Mỹ Tâm và Mai Tài Phến gây bàn tán

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xuất hiện trong dự án điện ảnh "Tài". Trước đó, cả hai vướng nhiều tin đồn tình cảm.

Trưa 17/12, Mỹ Tâm đăng tải poster của dự án điện ảnh mang tên Tài, dự kiến ra mắt khán giả vào mùa Xuân 2026. Nếu không tính bộ phim tài liệu âm nhạc Tri Âm The Movie, đây là tác phẩm đánh dấu lần trở lại màn ảnh rộng của Mỹ Tâm sau 6 năm, kể từ phim Chị trợ lý của anh (2019).

Poster đầu tiên của Tài chỉ xuất hiện hình ảnh Mai Tài Phến. Nam diễn viên đứng trên một chiếc ghe nhỏ giữa không gian sông nước. Theo thông tin, phim bắt đầu ghi hình từ giữa năm 2025, với bối cảnh chính tại các vùng quê miền Tây. Kinh phí sản xuất hiện chưa được công bố.

Trong dự án này, Mai Tài Phến đảm nhận vai nam chính đồng thời lần đầu giữ vai trò đạo diễn. Bên cạnh đó, Mỹ Tâm giữ vai trò nhà sản xuất, đồng hành cùng ê-kíp trong việc định hướng và triển khai dự án. Ngoài ra, nữ ca sĩ được cho cũng sẽ góp mặt với một vai diễn trong phim.

Bài đăng của Mỹ Tâm nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn, với hàng trăm lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận dự đoán nội dung bộ phim. Nữ ca sĩ cũng nhận nhiều lời chúc mừng của đồng nghiệp, bạn bè và khán giả. Bên cạnh đó, không ít ý kiến tiếp tục đề cập đến mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến nhiều lần vướng tin đồn tình cảm.

“Anh rể vai nam chính, còn nữ chính là chị phải không ạ?”, “mong chờ quá, cuối cùng cũng thấy chị trở lại”, “lâu quá mới thấy Mỹ Tâm trở lại, chúc mừng chị ạ”, “Không biết đây là poster phim hay ngầm công khai”, là một số bình luận của khán giả.

Trước đó, Chị trợ lý của anh ra mắt năm 2019, là phim điện ảnh đầu tay do Mỹ Tâm sản xuất, đồng thời đảm nhận vai nữ chính. Tác phẩm thuộc thể loại hài – tình cảm, có sự tham gia của Mai Tài Phến trong vai nam chính, đánh dấu lần hợp tác đầu tiên của cả hai trên màn ảnh rộng.

Về mặt thương mại, Chị trợ lý của anh đạt doanh thu khoảng 70 tỷ đồng , vượt xa mức kinh phí sản xuất, được xem là một trong những phim Việt thành công phòng vé thời điểm đó. Bộ phim nhận nhiều ý kiến trái chiều. Diễn xuất của Mỹ Tâm được đánh giá tiến bộ và tự nhiên, trong khi Mai Tài Phến cho thấy sự nghiêm túc nhưng vẫn còn hạn chế ở một số phân đoạn tâm lý. Phần kịch bản và cái kết từng gây tranh luận, song nhìn chung tác phẩm được xem là bước khởi đầu khá ổn của Mỹ Tâm trong lĩnh vực điện ảnh.

Gần đây, Mỹ Tâm tổ chức concert See The Light tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút hàng chục nghìn khán giả. Đêm nhạc kéo dài nhiều giờ, gồm loạt ca khúc gắn liền với sự nghiệp của nữ ca sĩ, được đầu tư quy mô về sân khấu, âm thanh và ánh sáng. Trong sự kiện, nữ ca sĩ cũng từng giới thiệu qua dự án phim điện ảnh kể trên.