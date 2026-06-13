Mỹ tái hiện kỷ lục 24 năm của Tây Ban Nha

Đánh bại Paraguay với tỷ số 4-1 sáng 13/6 tại bảng D, Mỹ san bằng kỷ lục World Cup của Tây Ban Nha lập được trước đối thủ này cách đây 24 năm.

Tuyển Mỹ thắng giòn giã Paraguay trong trận đấu đầu tiên tại World Cup 2026

Chiến thắng 4-1 đánh dấu cột mốc lịch sử khi tuyển Mỹ trở thành đội đầu tiên kể từ năm 2002 ghi được hơn một bàn vào lưới Paraguay tại một kỳ World Cup. Suốt 24 năm qua, kể từ sau trận thua 1-3 Tây Ban Nha tại Hàn Quốc, Paraguay trải qua 10 trận liên tiếp tại giải đấu này mà chưa từng để thủng lưới quá một bàn mỗi trận.

Dưới sự dẫn dắt của Mauricio Pochettino, đội tuyển Mỹ thể hiện sức mạnh tấn công áp đảo để phá vỡ hệ thống phòng ngự trứ danh của đại diện Nam Mỹ. Ngay trong hiệp một, đội chủ nhà sút tung lưới đối thủ tới 3 lần.

Dù Paraguay nỗ lực tìm được bàn rút ngắn tỷ số do công của Mauricio trong hiệp hai, Giovanni Reyna vẫn kịp thời ấn định chiến thắng 4-1 cho tuyển Mỹ ở những phút cuối trận. Kết quả này gây bất ngờ lớn bởi Paraguay vốn nổi tiếng với lối chơi thực dụng, chỉ để lọt lưới 10 bàn sau 18 trận vòng loại khu vực Nam Mỹ.

Với 3 điểm trọn vẹn và hiệu số bàn thắng bại vượt trội, Mỹ hiện nắm lợi thế lớn để chiếm ngôi đầu bảng D. Khởi đầu hoàn hảo này tạo tâm lý tự tin cho hai trận sắp tới gặp Australia và Thổ Nhĩ Kỳ của thầy trò Pochettino.

IShowSpeed bùng nổ trên khán đài World Cup 2026 Màn ăn mừng của streamer YouTuber này nhanh chóng trở nên viral trên các trang mạng xã hội như Twitter, Instagram sau chiến thắng 4-1 của Mỹ trước Paraguay sáng 13/6.