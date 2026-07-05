Mỹ nhân Nhật bị bắt

Người mẫu ảnh, influencer Nhật Bản Suzu Sannomiya bị cảnh sát tỉnh Kochi bắt giữ vì nghi đồng tàng trữ ketamine cùng bạn trai. Vụ việc đang được điều tra.

Theo TBS News, mới đây, thông tin Suzu Sannomiya (22 tuổi) bị bắt với cáo buộc vi phạm Luật Kiểm soát ma túy và chất hướng thần của Nhật Bản nhận được nhiều sự quan tâm. Cô bị nghi cùng bạn trai Aoki Keishiro tàng trữ khoảng 2,67 gram ketamine trong ô tô tại một bãi đỗ xe ở thành phố Kochi.

Hình ảnh của Suzu Sannomiya (22 tuổi). Ảnh: TheTV.

Vụ việc bắt nguồn khi cảnh sát đang tuần tra tại khu vực trung tâm giải trí của thành phố Kochi và nhận được tin báo từ người dân về một người đàn ông có dấu hiệu liên quan đến chất cấm trong quán bar. Sau khi người đàn ông rời khỏi quán, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện bột trắng trong túi và trong chiếc ba lô đặt ở ghế sau ô tô. Kết quả giám định sau đó xác định số bột trắng trong xe là ketamine. Aoki Keishiro bị bắt khẩn cấp ngày 10/6.

Suzu Sannomiya không bị bắt ngay tại thời điểm vụ việc bị phát hiện. Theo truyền thông địa phương, cô đã hợp tác với cảnh sát và kết quả xét nghiệm nước tiểu ban đầu không cho thấy dấu hiệu sử dụng ma túy. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra bổ sung, cảnh sát cho rằng Sannomiya và Aoki đã cùng di chuyển bằng chiếc xe này trong nhiều ngày trước thời điểm vụ việc bị phát hiện.

Dựa trên dữ liệu điện thoại và các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra nghi ngờ Sannomiya có liên quan đến việc đồng tàng trữ số ketamine nói trên. Cô bị bắt vào ngày 25/6 để phục vụ điều tra.

Sannomiya phủ nhận cáo buộc, cho biết số ma túy không phải của cô và cô không biết trong xe có ketamine. Trong khi đó, Aoki thừa nhận phần liên quan đến việc sở hữu ma túy của mình nhưng phủ nhận việc đồng tàng trữ với Sannomiya.

Cảnh sát Nhật nghi ngờ Suzu Sannomiya tàng trữ ketamine cùng bạn trai. Ảnh: TBS News.

Suzu Sannomiya sinh năm 2004, quê Kanagawa. Cô được biết đến với vai trò người mẫu ảnh, influencer, YouTuber và diễn viên. Sannomiya từng là người mẫu độc quyền của TEENS, tham gia chương trình hẹn hò Today, I Like You của ABEMA và nhận giải Đặc biệt do độc giả bình chọn tại Miss Magazine 2022.