Dũng 'khùng' bị đánh bại

Hạng mục phim Việt tại DANAFF Talents 2026 quy tụ nhiều tên tuổi lớn. Trần Nguyễn Hoàng Long gây bất ngờ khi vượt qua Nguyễn Quang Dũng, Phan Gia Nhật Linh để giành chiến thắng.

Chiều 3/7, buổi vinh danh các dự án xuất sắc tại phiên Pitching quốc tế DANAFF Talents 2026 đã diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV.

Trước đó, hạng mục Dự án phim Việt Nam đa thể loại (Genre Film Projects) quy tụ nhiều đạo diễn đáng chú ý của điện ảnh Việt như Nguyễn Quang Dũng, Phan Gia Nhật Linh, Đinh Tuấn Vũ cùng các nhà làm phim trẻ. Các dự án đã tham gia quá trình đào tạo, cố vấn và hoàn thiện kịch bản, hồ sơ dự án, chiến lược phát triển trước khi bước vào phiên pitching trước hội đồng chuyên gia quốc tế.

Nguyễn Quang Dũng đem Chiếc lược ngà đến với DANAFF Talents 2026. Ảnh: BTC.

Trong số các dự án tham gia, Chiếc lược ngà của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận được sự quan tâm khi được phát triển từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Trước đó, đạo diễn cho biết việc đưa dự án đến DANAFF Talents là cơ hội để ê-kíp lắng nghe phản biện chuyên môn, tiếp cận góc nhìn quốc tế và hoàn thiện cách kể cho một tác phẩm.

Trong khi đó, phim lịch sử Phan Xích Long và Cuộc biến loạn Lục Tỉnh Nam Kỳ của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng được đánh giá là đối thủ đáng gờm trong hạng mục này.

Kết quả cuối cùng, giải DANAFF Award ở hạng mục Dự án phim Việt Nam đa thể loại được trao cho Escape Room (Scared To Death) của đạo diễn Trần Nguyễn Hoàng Long. Theo các thông tin được hé lộ, Escape Room (Scared To Death) là dự án thuộc dòng phim thể loại, nghiêng về kinh dị - giật gân, khai thác không gian escape room như một bối cảnh tạo cảm giác căng thẳng và hồi hộp.

Ở hạng mục Dự án phim Nghệ thuật châu Á, giải thưởng cao nhất thuộc về Zholdogu Bala (Stuck Like Babies) của đạo diễn Dastan Zhapar Ryskeldi (Kyrgyzstan). Dự án gây ấn tượng nhờ ngôn ngữ điện ảnh giàu bản sắc, cách tiếp cận nhân văn và tiềm năng phát triển trên hành trình đến với các liên hoan phim và thị trường quốc tế.

Đạo diễn Trần Nguyễn Hoàng Long (trái) chiến thắng ở hạng mục Dự án phim Việt Nam đa thể loại (Genre Film Projects). Ảnh: BTC.

DANAFF Talents 2026 là hoạt động trong khuôn khổ DANAFF IV, hướng đến việc hỗ trợ các nhà làm phim phát triển dự án từ giai đoạn kịch bản, đồng thời tạo cơ hội kết nối với các cố vấn, nhà sản xuất, quỹ điện ảnh và thị trường quốc tế.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) diễn ra từ 28/6 đến 4/7, với thông điệp “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”. Năm nay, sự kiện giới thiệu 102 bộ phim với khoảng 200 suất chiếu, gồm hai hạng mục tranh giải chính là Phim châu Á và Phim Việt Nam. Bên cạnh trình chiếu, DANAFF IV còn mở rộng hoạt động giao lưu, hội thảo, đào tạo tài năng trẻ và kết nối công nghiệp điện ảnh quốc tế.