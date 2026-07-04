Fan vây kín đám cưới Taylor Swift

Hàng trăm người hâm mộ tập trung bên ngoài Madison Square Garden, bất chấp nắng nóng và mưa giông để theo dõi đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce.

Theo NY Times, Taylor Swift và Travis Kelce đã chính thức kết hôn tối 3/7 tại Madison Square Garden, New York, trong một sự kiện quy tụ khoảng 1.000 khách mời, gồm nhiều ngôi sao nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, thời trang và thể thao.

Theo thông báo từ đại diện của Taylor Swift, anh trai cô, Austin Swift, đảm nhận vai trò “man of honor”, trong khi Jason Kelce, anh trai của Travis Kelce, là phù rể chính. Nam diễn viên, danh hài Adam Sandler là người chủ trì hôn lễ. Cô dâu và chú rể cùng mặc trang phục của Christian Dior, do nhà thiết kế Jonathan Anderson thực hiện.

Hàng trăm khán giả vây kín đám cưới của Taylor. Ảnh: Reuters.

Dù buổi lễ được tổ chức trong không gian riêng tư và được bảo vệ nghiêm ngặt, khu vực bên ngoài Madison Square Garden vẫn trở thành tâm điểm chú ý. Từ nhiều giờ trước khi hôn lễ diễn ra, hàng trăm người hâm mộ đã có mặt quanh nhà thi đấu, đứng sau các hàng rào an ninh với hy vọng nhìn thấy cô dâu, chú rể hoặc các khách mời nổi tiếng.

Sự kiện diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. New York trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ có lúc lên tới khoảng 37 độ C, sau đó là mưa giông lớn vào buổi tối. Tuy vậy, nhiều người hâm mộ vẫn nán lại bên ngoài địa điểm tổ chức. Một số nhóm fan cùng hát các ca khúc nổi tiếng của Taylor Swift như Love Story, trong khi nhiều người mang theo vòng tay tình bạn, biển hiệu tự làm và điện thoại để ghi lại không khí sự kiện.

Khoảng 19h30 (giờ địa phương), thông tin Taylor Swift và Travis Kelce đã kết hôn được công bố trên màn hình điện tử bên ngoài Madison Square Garden với dòng chữ “JUST&T MARRIED”. Thông báo này khiến đám đông người hâm mộ phấn khích, đồng loạt giơ điện thoại quay phim, chụp ảnh.

Việc tổ chức hôn lễ tại Madison Square Garden khiến một phần khu Midtown Manhattan bị ảnh hưởng. Một đoạn dài trên Đại lộ Seventh bị phong tỏa, nhiều tuyến phố quanh Penn Station cũng hạn chế người đi bộ và phương tiện. An ninh được thắt chặt với sự tham gia của nhiều lực lượng cảnh sát, trong đó có các sĩ quan mặc trang bị chiến thuật.

Màn hình công bố Taylor Swift và Travis Kelce đã kết hôn. Ảnh : Reuters.

Danh sách khách mời của đám cưới được chú ý không kém quy mô sự kiện. Nhiều tên tuổi lớn được ghi nhận xuất hiện, trong đó có Selena Gomez, Bradley Cooper, Hugh Grant, Reese.... Nữ ca sĩ Stevie Nicks, bạn của Taylor Swift, được cho là có tiết mục biểu diễn tại buổi tiệc.

Karlie Kloss cùng chồng dự lễ cưới Taylor Swift. Ảnh: GC Images.

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce được truyền thông và người hâm mộ theo dõi sát sao trong nhiều tháng. Trước đó, cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2023 và công bố đính hôn vào mùa hè năm ngoái. Mối quan hệ giữa siêu sao nhạc pop và cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng nhanh chóng trở thành một trong những câu chuyện được quan tâm nhất trong làng giải trí và thể thao Mỹ.