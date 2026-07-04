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Giải trí

Fan vây kín đám cưới Taylor Swift

  • Thứ bảy, 4/7/2026 12:47 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Hàng trăm người hâm mộ tập trung bên ngoài Madison Square Garden, bất chấp nắng nóng và mưa giông để theo dõi đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce.

Theo NY Times, Taylor Swift và Travis Kelce đã chính thức kết hôn tối 3/7 tại Madison Square Garden, New York, trong một sự kiện quy tụ khoảng 1.000 khách mời, gồm nhiều ngôi sao nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, thời trang và thể thao.

Theo thông báo từ đại diện của Taylor Swift, anh trai cô, Austin Swift, đảm nhận vai trò “man of honor”, trong khi Jason Kelce, anh trai của Travis Kelce, là phù rể chính. Nam diễn viên, danh hài Adam Sandler là người chủ trì hôn lễ. Cô dâu và chú rể cùng mặc trang phục của Christian Dior, do nhà thiết kế Jonathan Anderson thực hiện.

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Hàng trăm khán giả vây kín đám cưới của Taylor. Ảnh: Reuters.

Dù buổi lễ được tổ chức trong không gian riêng tư và được bảo vệ nghiêm ngặt, khu vực bên ngoài Madison Square Garden vẫn trở thành tâm điểm chú ý. Từ nhiều giờ trước khi hôn lễ diễn ra, hàng trăm người hâm mộ đã có mặt quanh nhà thi đấu, đứng sau các hàng rào an ninh với hy vọng nhìn thấy cô dâu, chú rể hoặc các khách mời nổi tiếng.

Sự kiện diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. New York trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ có lúc lên tới khoảng 37 độ C, sau đó là mưa giông lớn vào buổi tối. Tuy vậy, nhiều người hâm mộ vẫn nán lại bên ngoài địa điểm tổ chức. Một số nhóm fan cùng hát các ca khúc nổi tiếng của Taylor Swift như Love Story, trong khi nhiều người mang theo vòng tay tình bạn, biển hiệu tự làm và điện thoại để ghi lại không khí sự kiện.

Khoảng 19h30 (giờ địa phương), thông tin Taylor Swift và Travis Kelce đã kết hôn được công bố trên màn hình điện tử bên ngoài Madison Square Garden với dòng chữ “JUST&T MARRIED”. Thông báo này khiến đám đông người hâm mộ phấn khích, đồng loạt giơ điện thoại quay phim, chụp ảnh.

Việc tổ chức hôn lễ tại Madison Square Garden khiến một phần khu Midtown Manhattan bị ảnh hưởng. Một đoạn dài trên Đại lộ Seventh bị phong tỏa, nhiều tuyến phố quanh Penn Station cũng hạn chế người đi bộ và phương tiện. An ninh được thắt chặt với sự tham gia của nhiều lực lượng cảnh sát, trong đó có các sĩ quan mặc trang bị chiến thuật.

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Màn hình công bố Taylor Swift và Travis Kelce đã kết hôn. Ảnh : Reuters.

Danh sách khách mời của đám cưới được chú ý không kém quy mô sự kiện. Nhiều tên tuổi lớn được ghi nhận xuất hiện, trong đó có Selena Gomez, Bradley Cooper, Hugh Grant, Reese.... Nữ ca sĩ Stevie Nicks, bạn của Taylor Swift, được cho là có tiết mục biểu diễn tại buổi tiệc.

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Karlie Kloss cùng chồng dự lễ cưới Taylor Swift. Ảnh: GC Images.

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce được truyền thông và người hâm mộ theo dõi sát sao trong nhiều tháng. Trước đó, cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2023 và công bố đính hôn vào mùa hè năm ngoái. Mối quan hệ giữa siêu sao nhạc pop và cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng nhanh chóng trở thành một trong những câu chuyện được quan tâm nhất trong làng giải trí và thể thao Mỹ.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

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Minh An

Taylor Swift Taylor Swift Selena Bradley Cooper đám cưới giải trí ca sĩ Taylor Swift

  • Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Sinh ra và lớn lên tại Wyomissing, Pennsylvania, năm 14 tuổi cô dời đến Nashville, Tennessee để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc đồng quê. Cô ký hợp đồng cùng hãng thu âm độc lập Big Machine Records và trở thành nhạc sĩ trẻ tuổi nhất từng hợp tác với Sony/ATV Music Publishing. Cô là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại, với hơn 40 triệu album và 130 triệu đĩa đơn kỹ thuật số đã được tiêu thụ. Taylor Swift xuất hiện trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất (2016) của tạp chí Forbes.

    Bạn có biết: Album đầu tay cùng tên với đĩa đơn "Our Song" (2006) giúp Taylor là nghệ sĩ tự sáng tác trẻ tuổi nhất có bài hát đạt quán quân bảng xếp hạng Hot Country Songs.

    • Ngày sinh: 13/12/1989
    • Chiều cao: 1.80 m
    • Album: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017)
    • Tour: Fearless Tour (2009–10), Speak Now World Tour (2011-2012), The Red Tour (2013-2014), The 1989 World Tour (2015)
    • Tài sản: 280 triệu USD (6/2017)

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  • Selena Marie Gomez

    Selena Marie Gomez

    Selena Marie Gomez là ca sĩ và diễn viên người Mỹ, cô bắt đầu sự nghiệp của mình từ chương trình Barney & Friends khi mới 7 tuổi. Selena được biết đến với vai chính Alex Russo trong phim truyền hình dài tập Wizards of Waverly Place trên kênh Disney Channel. Sự nghiệp của cô đã mở rộng sang âm nhạc với album solo đầu tiên mang tên "Stars Dance" (2013) đứng đầu Billboard 200 của Mỹ. Năm 2008, Selena Gomez đã được chỉ định làm Đại sứ thiện chí của UNICEF.

    • Ngày sinh: 22/07/1992
    • Chiều cao: 1.65 m
    • Ca khúc: Round & round, Love you like a love song, For you, Come & get it,...

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  • Bradley Cooper

    Bradley Cooper

    Bradley Charles Cooper là diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ. Anh đã được để cử nhiều giải thưởng danh giá như 4 giải Emmy, 2 giải BAFTA và 2 giải Quả Cầu Vàng. Từng là một trong số các diễn viên được trả thù lao cao nhất trong 3 năm liên tiếp. Anh từng lọt vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Times vào năm 2015.

    • Ngày sinh: 5/1/1975
    • Nơi sinh: Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ
    • Phim: The hangover, Silver Linings Playbook, American Sniper, A Star is Born, ...

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