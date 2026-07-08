Mỹ nhân Lim Ji Yeon đến Việt Nam

Nữ diễn viên Lim Ji Yeon và nam diễn viên Heo Nam Jun được bắt gặp khi đi du lịch tại Phú Quốc, Việt Nam.

Theo Star News, ngày 8/7, thông tin dàn diễn viên My Royal Nemesis đi nghỉ dưỡng ở Việt Nam thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Trong những bức ảnh được dân mạng lan truyền, Lim Ji Yeon và Heo Nam Jun xuất hiện tại Phú Quốc. Hai diễn viên mặc trang phục đời thường và cầm trên tay chiếc nón lá, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Hình ảnh Lim Ji Yeon và Heo Nam Jun tại Việt Nam. Ảnh: Star News.

Theo nguồn tin, các diễn viên đang có chuyến nghỉ dưỡng tại Việt Nam sau thành công của bộ phim truyền hình SBS My Royal Nemesis vừa kết thúc. Lim Ji Yeon, Heo Nam Jun cùng dàn diễn viên và ê-kíp sản xuất phim sẽ lưu trú tại Phú Quốc đến hết ngày 10/7.

My Royal Nemesis là bộ phim kể về chuyện tình giữa Shin Seo Ri (Lim Ji Yeon) - một diễn viên vô danh bị linh hồn của một ác nữ thời Joseon nhập vào, và Cha Se Gye (Heo Nam Jun) - một người thừa kế tập đoàn nổi tiếng với tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn. Sự kỳ quặc của Shin Seo Ri khiến Cha Se Gye vừa khó chịu, lại vừa tò mò muốn tìm hiểu.

Sau nhiều diễn biến giằng co, đối đầu, cho tới cả những hiểu lầm, xung đột, cả hai cuối cùng nảy sinh tình cảm.

Theo Nielsen Korea, bộ phim khép lại với tỷ suất người xem cao nhất đạt 11,8% trên toàn quốc, trở thành một trong những tác phẩm truyền hình nổi bật của đài SBS trong thời gian qua.

Lim Ji Yeon và Heo Nam Jun. Ảnh: Sport News/tvN.

Lim Ji Yeon sinh năm 1990, nổi tiếng khắp châu Á sau thành công của The Glory. Cô hiện tại là cái tên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, gắn liền với những vai diễn độc ác, sắc sảo hoặc hài hước. Cuối năm 2024, người đẹp từng tới Nha Trang và chia sẻ loạt ảnh du lịch trên trang cá nhân.

Heo Nam Jun sinh năm 1993, được yêu thích với ngoại hình nam tính, quyến rũ. Anh từng tham gia nhiều dự án phim như The Matchmakers, Sweet Home, The Impossible Heir, Your Honor hay When the Phone Rings...

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