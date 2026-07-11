Mỹ nhân lất át The Rock là ai?

Mới đây, Catherine Laga’aia gây chú ý khi được Disney chọn đóng chính trong Moana, bản live-action của phim hoạt hình đình đám cùng tên năm 2016. Nữ diễn viên Australia gốc Samoa, 19 tuổi, trước đó chỉ xuất hiện với vai Candy thời trẻ trong ba tập The Lost Flowers of Alice Hart, song không được chú ý quá nhiều. Moana vì thế được xem là bước ngoặt đưa Laga’aia đến với khán giả toàn cầu. Ảnh: Disney.