'Mỹ nhân khiến hai đại gia phá sản' hối hận vì kết hôn

Chương Tiểu Huệ hối hận vì không nghe lời cha mẹ, vội vàng lập gia đình khi còn trẻ. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, điều khiến cô đau lòng nhất là các con thiếu gia đình trọn vẹn.

Theo China Times, Chương Tiểu Huệ mới đây gây chú ý khi xuất hiện trong một chương trình do MC Trần Lỗ Dự dẫn dắt. Tại đây, người đẹp có những chia sẻ về chuyện đời tư. Khi được hỏi về cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng cũ Chung Tấn Đào, cô cho biết cảm thấy hối hận vì đã lên xe hoa sớm.

Chương Tiểu Huệ cho hay cô ở tuổi 24 hoàn toàn bị tình yêu "làm mờ mắt". Khi đó, bất chấp sự phản đối của cha mẹ, người đẹp vẫn quyết định kết hôn. "Nếu có thể nói một câu với chính mình của quá khứ, tôi sẽ khuyên bản thân hãy quan sát nhiều hơn, chờ đợi thêm một chút, đừng vội vàng tự trói buộc mình trong hôn nhân khi còn quá trẻ”, Chương Tiểu Huệ chia sẻ.

Nhắc đến ly hôn, điều khiến Chương Tiểu Huệ đau lòng nhất là không thể cho các con một mái ấm trọn vẹn. Chồng cũ từng ngăn cản cô thăm con, khiến mối quan hệ của ba mẹ con có khoảng thời gian trở nên xa cách.

Về tâm trạng khi ly hôn năm đó, Chương Tiểu Huệ cho biết vì bận rộn với công việc nên không có thời gian để buồn bã. Lần duy nhất cô bật khóc là vào dịp Giáng sinh. Khi ấy, cô rất khó khăn mới sắp xếp được thời gian ở bên các con, còn đặt nhà hàng chuẩn bị tiệc sum vầy. Nhưng đến ngày hôm đó, phía gia đình chồng cũ không đưa con đến, lại cúp máy, không nghe điện thoại khiến cô suy sụp.

Chương Tiểu Huệ và Chung Tấn Đào. Ảnh: China Times.

Chương Tiểu Huệ sinh năm 1963 tại Hong Kong trong một gia đình khá giả. Cô được cha mẹ chiều chuộng từ bé. Lớn lên, với nhan sắc gợi cảm, Chương Tiểu Huệ được cánh đàn ông săn đón. Năm 1987, cô làm quen với nam ca sĩ Chung Trấn Đào. Lúc này, Chung Trấn Đào ngoại trừ việc nổi danh, ngoại hình đẹp như lãng tử còn là một doanh nhân thành đạt. Ông si mê và nhiệt tình theo đuổi Chương Tiểu Huệ. Chỉ sau 3 tuần quen biết, họ tiến tới hôn nhân.

Chương Tiểu Huệ thừa nhận có thói quen "tiêu tiền như nước", từng có tuyên bố gây sốc rằng "cơm có thể không thể ăn, nhưng quần áo thì phải mua". Đến năm 1997 Chung Trấn Đào phải tuyên bố phá sản. Chồng nợ nần, Chương Tiểu Huệ lại bị bắt gặp tới Paris mua sắm và ngoại tình với đại gia mới là Trần Diệu Mân. Trần Diệu Mân cũng hết lòng chiều chuộng Chương Tiểu Huệ, cho cô mua sắm thả ga. Nhưng đến năm 2002, vị đại gia này cũng phá sản, khiến cho chuyện tình của cả hai tan vỡ.

Suốt thời gian dài sau đó, Chương Tiểu Huệ bị dè bỉu là "mỹ nhân khiến hai đại gia phá sản".