M

Giải trí

Phim của Khả Ngân sắp rời rạp

  • Thứ năm, 15/1/2026 10:15 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Bộ phim "Vạn dặm yêu em" sẽ rời rạp sau khoảng 1 tuần công chiếu, với thành tích khiêm tốn 70 triệu đồng.

Vạn dặm yêu em (tựa tiếng Anh: Love in Vietnam), sẽ khép lại hành trình chiếu rạp sau ngày 15/1, tức sau tròn 1 tuần ra mắt. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, bộ phim hợp tác Việt Nam - Ấn Độ đạt doanh thu 70,6 triệu đồng - thành tích khiêm tốn so với mặt bằng phim chiếu rạp.

Chính thức công chiếu từ 9/1, Vạn dặm yêu em có số suất chiếu khá ít ỏi, hụt hơi ngay từ giai đoạn nhập cuộc. Khâu quảng bá, truyền thông cũng thiếu đầu tư nên tác phẩm chưa tạo được độ nhận diện với khán giả đại chúng.

Phim chìm sâu ở rạp Việt giữa dàn đối thủ nội địa lẫn quốc tế đa dạng về chủ đề, thể loại. Những ngày qua, Vạn dặm yêu em bán vé nhỏ giọt nên việc phải khép lại hành trình chiếu rạp sớm là điều không khó dự đoán.

Việc rời rạp với doanh thu 70 triệu đồng biến Vạn dặm yêu em trở thành phim có doanh thu phòng vé thấp nhất đầu năm 2026 - kết quả đáng tiếc với một dự án điện ảnh hợp tác lần đầu giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Van dam yeu em anh 1

Khả Ngân và bạn diễn Ấn Độ. Ảnh: ĐPCC.

Vạn dặm yêu em xoay quanh câu chuyện của Manav, thiếu gia Ấn Độ đam mê tự do và âm nhạc, nhưng bị bác ruột gửi sang Việt Nam theo học ngành nông nghiệp. Ở mảnh đất xinh đẹp hình chữ S, Manav tình cờ thấy bức tranh của Linh, một nghệ sĩ bản địa. Như trúng tiếng sét ái tình, Manav yêu Linh từ cái nhìn đầu tiên.

Khi hạnh phúc vừa chớm nở, những rào cản của hiện thực, khác biệt văn hóa và những quyết định từ thế hệ đi trước khiến đôi uyên ương buộc phải lìa xa. Nhiều năm sau, họ tái ngộ tại Việt Nam, khiến những xúc cảm ngày nào trong Manav chợt sống lại.

Trong phim, Khả Ngân hóa thân Linh, cô nghệ sĩ trẻ xinh đẹp với mối tình đầu không trọn vẹn. Nữ diễn viên có nhiều cảnh tương tác thân mật, ngọt ngào với bạn diễn Ấn Độ.

Sau khi ra mắt, bộ phim gắn nhãn 13+ vướng một số phản hồi trái chiều xoay quanh kịch bản hời hợt, kém thuyết phục, khâu xây dựng tâm lý nhân vật chưa chắc tay. Màn thể hiện của dàn cast cũng bị nhận xét nặng tính minh hoạ.

Tống Khang

  • Trần Thị Kim Ngân

    Trần Thị Kim Ngân

    Khả Ngân tên thật là Trần Thị Kim Ngân là một hot girl nổi lên với hình tượng boxing girl cá tính, mạnh mẽ. Sau đó cô chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất khi tham gia vào nhiều MV ca nhạc, phim điện ảnh như "Trở về 3", "Lật mặt 2", "Cao thủ ẩn danh". Khả Ngân đã từng được báo chí Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Thái Lan đăng tải nhiều hình ảnh và dành nhiều lời khen ngợi vẻ đẹp trong sáng của cô.

    Bạn có biết: Khả Ngân từng giành danh hiệu Miss Sport do báo Khăn Quàng Đỏ tổ chức năm 2010.

    • Ngày sinh: 31/07/1997
    • Chiều cao: 1.69 m

