Mỹ nhân Hàn gây lo lắng

Cựu vũ công ballet Yoon Hye Jin khiến người hâm mộ chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện bikini trong chuyến du lịch gia đình mới đây.

Ngày 12/1, Yoon Hye Jin - vợ của tài tử Uhm Tae Woong - chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường ở một khu nghỉ dưỡng tại Bali (Indonesia) cùng con gái Ji On lên trang cá nhân.

Nữ nghệ sĩ không quên gắn thẻ tài khoản của chồng kèm lời nhắn: “Xong việc thì mau sang theo nhé”. Được biết, Uhm Tae Woong vướng lịch trình riêng nên phải ở lại Hàn Quốc.

Dù thiếu vắng bóng dáng tài tử Architecture 101, Yoon Hye Jin vẫn tận hưởng khoảng thời gian thư giãn bên con gái. Cô tự tin khoe chiếc khuyên rốn đầy cá tính và phong cách thời trang biển phóng khoáng.

Yoon Hye Jin khoe vóc dáng không mỡ thừa.

Tuy nhiên, theo Newsen, trong trang phục bikini họa tiết, nữ nghệ sĩ để lộ vóc dáng gầy guộc. Một số người hâm mộ dùng thuật ngữ "Ppyeo-malla"- từ ghép của ppyeo (xương) và malla (mảnh mai) để chỉ những cơ thể gầy đến da bọc xương - bày tỏ sự lo ngại về tình trạng sức khỏe của cô.

Dù bị nhận xét quá gầy, Yoon Hye Jin vẫn chứng minh sức khỏe dẻo dai thông qua những video ngắn khoe cơ lưng săn chắc và vòng eo phẳng lì. Rời xa sân khấu ballet chuyên nghiệp nhiều năm, Yoon Hye Jin vẫn duy trì thói quen tập luyện cường độ cao để giữ "tỉ lệ vàng" của một vũ công.

Yoon Hye Jin kết hôn với tài tử Uhm Tae Woong vào năm 2013. Họ từng nhận được sự yêu mến của khán giả khi tham gia chương trình thực tế The Return of Superman của đài KBS2. Hiện tại, cô chủ yếu hoạt động với vai trò người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.