Mỹ nhân 'Fast & Furious' với mốt không nội y

Với trang phục cắt xẻ sâu, Nathalie Emmanuel trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại sự kiện thời trang.

Theo The Sun, Nathalie Emmanuel thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện tại buổi trình diễn thời trang cho bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của Harris Reed. Trong loạt ảnh được giới truyền thông ghi lại, nữ diễn viên diện trang phục ôm body, chất liệu nhung với áo xẻ sâu kết hợp quần ống loe tông đen trắng.

Nathalie Emmanuel táo bạo với phong cách không nội y. Ảnh: @nathalieemmanuel.

Ngôi sao loạt phim Game of Thrones và Fast & Furious cho thấy sự táo bạo với phong cách không nội y. Hoàn thiện trang phục, cô tạo điểm nhấn bằng phụ kiện nhẫn và bông tai kim cương.

Tại Hollywood, nữ diễn viên người Anh được chú ý với một số tác phẩm nổi bật như Maze Runner: The Scorch Trials, Hollyoaks và 4 phần phim Fast & Furious.

Nổi bật trong sự nghiệp diễn xuất của cô thuộc về vai Missandei trong series đình đám Game of Thrones.

Trước đây, Nathalie Emmanuel từng chia sẻ về khoảnh khắc thay đổi cuộc đời mình. Trong lúc đi siêu thị, cô nhận cuộc gọi từ người đại diện thông báo góp mặt trong Game Of Thrones.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2022, Nathalie Emmanuel cho biết: "Game Of Thrones đã thay đổi cuộc đời tôi. Lúc đó, tôi đã quăng đồ và khóc. Tôi đã rơi nước mắt vì vui sướng, điều đó thật tuyệt vời và khơi dậy điều gì đó trong tôi”.

Năm 2021, Nathalie Emmanuel có chia sẻ khác trên podcast Make It Reign. Sau Game of Thrones, cô không còn thoải mái với các vai khỏa thân nữa. Thậm chí sẵn sàng từ bỏ dự án thay vì chấp nhận cởi đồ trên màn ảnh. "Nếu ai đó nói với tôi rằng 'Cô sẽ đóng cảnh nóng' tôi sẵn sàng từ chối, nếu thấy đó là đòi hỏi vô cớ, phi nghệ thuật", cô trải lòng.