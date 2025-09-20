Dàn diễn viên bị chỉ trích vì đến muộn, không xin lỗi

Tham dự buổi giao lưu trong khuôn khổ LHP Quốc tế Busan nhưng Ha Jung Woo, Gong Hyo Jin đến muộn 15 phút. Các ngôi sao không hề xin lỗi, gây tranh cãi.

Theo Chosun, ngày 19/9, một buổi tọa đàm được tổ chức tại sân khấu ngoài trời của Trung tâm Điện ảnh Busan ở Haeundae-gu, Busan, với chủ đề The People Upstairs. The People Upstairs cũng là tiêu đề bộ phim được mời tham dự chuyên mục Korean Cinema Today - Special Premiere của Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30. The People Upstairs có sự tham gia của Ha Jung Woo, Gong Hyo Jin…

Sự kiện bao gồm buổi thảo luận cởi mở và thẳng thắn kéo dài 50 phút giữa đạo diễn và diễn viên của bộ phim.

Ha Jung Woo, Gong Hyo Jin... đến muộn 15 phút nhưng không xin lỗi. Ảnh: Chosun.

Sự kiện dự kiến ​​bắt đầu lúc 11h, nhưng sau khoảng 15 phút, đạo diễn và diễn viên mới đến. Trong lúc đó, khán phòng đã đông nghịt người hâm mộ và phóng viên.

Baek Eun Ha, giám đốc Viện nghiên cứu diễn viên, người dẫn chương trình sự kiện, lên sân khấu đầu tiên và chào khán giả: "Các bạn đã chờ đợi rất lâu rồi phải không. Các bạn đến đây từ sáng sớm sao? Tôi hiểu không dễ để có được một chỗ ngồi ở đây".

Sau đó, ông giải thích lý do dàn diễn viên đến trễ: "Ở đây có rất nhiều xe cộ, nên đạo diễn và diễn viên đến hơi muộn. Họ sẽ đến sau vài phút nữa. Hiện tại còn là giờ ăn trưa, nên giao thông có vẻ hơi đông đúc".

Các ngôi sao của sự kiện, Ha Jung Woo, Gong Hyo Jin và Kim Dong Wook, xuất hiện trên sân khấu vào khoảng 11h15. Ha Jung Woo và Gong Hyo Jin đều đeo kính râm. Cả ba ăn mặc chỉnh tề trong trang phục đen. Họ ngồi xuống và ngay lập tức bắt đầu thảo luận về bộ phim thay vì xin lỗi truyền thông lẫn khán giả. Động thái của các diễn viên gây tranh cãi. Khán giả chỉ trích sự thiếu chuyên nghiệp của dàn diễn viên.

The People Upstairs dựa trên bộ phim Tây Ban Nha Sentimental. Phim kể về ông Kim (Ha Jung Woo), Soo Kyung (Lee Ha Nui), Jung Ah (Gong Hyo Jin) và Hyun Soo (Kim Dong Wook), những người sống cùng tòa nhà nhưng ở 2 tầng khác nhau. Đây là tác phẩm thứ 4 của Ha Jung Woo trong vai trò đạo diễn.

Ha Jung Woo cho biết: "Khi viết kịch bản, tôi đã cố gắng làm cho nó sống động hơn so với phiên bản tiếng Tây Ban Nha. Tôi cũng thêm hình minh họa vào mỗi chương để tạo cảm giác như một câu chuyện cổ tích tinh nghịch dành cho người lớn".