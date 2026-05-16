Số phận váy khỏa thân bị cấm ở Cannes

Liên hoan phim (LHP) Cannes tiếp tục siết chặt quy định trang phục nhằm đưa sự chú ý trở lại với điện ảnh thay vì các chiêu trò gây sốc trên thảm đỏ.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 trở lại bờ biển Riviera, Pháp từ 12/5. Ngoài những tác phẩm tranh giải Cành cọ vàng, giới điện ảnh hướng sự chú ý vào cuộc chiến trên thảm đỏ. Khi các ngôi sao muốn thu hút sự chú ý bằng thời trang táo bạo, ban tổ chức lại muốn chấn chỉnh thảm đỏ bằng hình ảnh sang trọng, chuẩn mực cho liên hoan phim danh giá nhất hành tinh.

Đưa thảm đỏ trở lại đúng bản chất

Chỉ vài năm trước, thảm đỏ Cannes còn được xem là nơi phô diễn cực hạn xu hướng “naked dress”, những thiết kế xuyên thấu, cắt xẻ, ôm sát cơ thể đến mức tạo cảm giác gần như khỏa thân.

Cannes muốn chấm dứt thời kỳ ấy sau khi ban hành quy định mới từ năm 2025. Năm nay, liên hoan phim tiếp tục duy trì điều khoản nghiêm ngặt, trong đó cấm “khỏa thân” trên thảm đỏ và hạn chế những bộ váy quá khổ, có đuôi dài gây cản trở di chuyển.

Trong điều lệ chính thức dành cho khách mời tham dự liên hoan phim, ban tổ chức nêu rõ: “Vì lý do giữ gìn sự đứng đắn, việc khỏa thân bị cấm trên thảm đỏ cũng như ở mọi khu vực khác của liên hoan phim”.

Điều lệ nhấn mạnh những trang phục quá khổ, đặc biệt là váy có đuôi dài gây cản trở dòng di chuyển của khách mời hoặc làm phức tạp việc sắp xếp chỗ ngồi trong rạp chiếu phim, sẽ không được chấp nhận.

Đội ngũ lễ tân và an ninh của Cannes có quyền từ chối cho bất kỳ ai vi phạm tiêu chuẩn trang phục bước lên thảm đỏ.

Dù vậy, sau khi quy định được công bố lần đầu vào năm ngoái, nhiều ý kiến cho rằng Cannes đang cố “kiểm soát cơ thể phụ nữ” hoặc can thiệp quá sâu vào quyền tự do thời trang. Trước phản ứng này, đại diện văn phòng báo chí của liên hoan phim trả lời Hollywood Reporter rằng những điều khoản mới thực chất chỉ phản ánh quy tắc vốn đã tồn tại từ lâu.

Cannes đáp trả, nói thẳng mục tiêu của quy định không phải để điều chỉnh phong cách thời trang hay cấm các thiết kế gợi cảm, mà nhằm ngăn tình trạng “khỏa thân hoàn toàn” trên thảm đỏ, đồng thời bảo đảm sự kiện phù hợp với khuôn khổ thể chế của liên hoan phim và luật pháp Pháp.

Điều đó đồng nghĩa Cannes về lý thuyết vẫn cho phép các thiết kế xuyên thấu hoặc sexy xuất hiện, miễn chưa vượt quá giới hạn bị xem là phản cảm. Tuy nhiên, chính sự mơ hồ ấy lại khiến giới thời trang tò mò, ranh giới nào sẽ được xem là chấp nhận được?

Đấu trường viral của thời trang

Trong khoảng hơn một thập kỷ trở lại đây, Cannes thay đổi gần như không thể nhận ra. Nếu trước kia thảm đỏ chủ yếu là không gian của các đạo diễn, diễn viên và nhà làm phim, hiện nay là sân khấu của siêu mẫu, influencer, TikToker và đại sứ các thương hiệu xa xỉ toàn cầu.

Sự bùng nổ của mạng xã hội khiến thảm đỏ Cannes không còn đơn thuần là hoạt động quảng bá điện ảnh. Mỗi khoảnh khắc xuất hiện đều có thể trở thành xu hướng trên TikTok, Instagram hay X chỉ sau vài phút. Điều đó tạo nên cuộc cạnh tranh ngầm về độ gây chú ý giữa các khách mời.

Thảm đỏ LHP Cannes là cuộc đua thời trang với những bộ cánh độc lạ.

Không ít bộ váy tại Cannes giờ đây được thiết kế với mục tiêu tạo hiệu ứng truyền thông hơn là giá trị thẩm mỹ thuần túy. Những chiếc đầm xuyên thấu để lộ gần như toàn bộ cơ thể, các thiết kế cut-out táo bạo hay váy áo phồng khổng lồ liên tục xuất hiện trên bậc thang Palais.

Bella Hadid từng tạo nên một trong những khoảnh khắc nổi tiếng nhất lịch sử Cannes với chiếc váy Schiaparelli để lộ gần như toàn bộ vòng một. Kendall Jenner nhiều lần xuất hiện với các thiết kế xuyên thấu táo bạo, trong khi Elle Fanning cũng thường xuyên diện những bộ đầm sheer dress mỏng tang trên thảm đỏ.

Xu hướng này khiến nhiều nhà phê bình cho rằng Cannes đang dần bị “thời trang hóa” quá mức. Không ít thời điểm, các cuộc tranh luận về váy áo còn thu hút sự chú ý lớn hơn cả những bộ phim tranh giải Cành cọ vàng.

Việc Cannes siết chặt quy định được xem như nỗ lực nhằm kéo liên hoan phim trở lại với tinh thần điện ảnh nguyên bản, thay vì trở thành show diễn thời trang khổng lồ phục vụ mạng xã hội.

Cannes không còn dễ dãi

Ban tổ chức Cannes không công khai nói rằng có sự cố cụ thể nào dẫn tới quyết định siết quy định, nhưng thực tế vài năm gần đây, thảm đỏ liên tục chứng kiến những tình huống gây tranh cãi.

Năm 2022, một phụ nữ biểu tình ủng hộ Ukraine bất ngờ cởi áo ngay trên thảm đỏ để phản đối chiến tranh trước khi bị lực lượng an ninh đưa đi. Hình ảnh này lan truyền khắp thế giới và khiến vấn đề khỏa thân trên thảm đỏ trở thành chủ đề nhạy cảm.

Đến năm 2024, Cannes tiếp tục đối mặt tình huống hỗn loạn khác với Massiel Taveras. Người đẹp xuất hiện cùng chiếc váy có phần đuôi dài in hình Chúa Jesus. Khi bước lên bậc thang Palais, cô liên tục dừng lại để trải rộng phần tà váy và tạo dáng trước truyền thông.

Nhân viên an ninh nhiều lần yêu cầu di chuyển vì bộ váy gây ùn tắc dòng khách mời. Đoạn video ghi lại cảnh lực lượng bảo vệ can thiệp nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội và tạo nên tranh cãi dữ dội về việc khách mời đang lợi dụng Cannes để làm trò nhằm thu hút chú ý.

Giới quan sát cho rằng chính những khoảnh khắc như vậy khiến Cannes nhận ra họ cần kiểm soát thảm đỏ chặt chẽ hơn nếu muốn duy trì hình ảnh sang trọng và chuyên nghiệp.

Ngoài ra, động thái của Cannes cũng diễn ra trong bối cảnh xu hướng “naked fashion” bùng nổ trên toàn cầu. Sự xuất hiện gây sốc của Bianca Censori - vợ Kanye West - trong các bộ đồ gần như khỏa thân đã khiến dư luận quốc tế tranh cãi dữ dội suốt thời gian qua.

Không khó để hiểu vì sao Cannes muốn tránh việc thảm đỏ của mình trở thành nơi cạnh tranh các màn gây sốc phản cảm. Cannes từ lâu đã là một trong những liên hoan phim có chuẩn mực thảm đỏ nghiêm ngặt nhất.

Váy áo làm lố, khỏa thân táo bạo bít cửa ở Cannes.

Các buổi công chiếu tối tại Grand Théâtre Lumière yêu cầu khách mời mặc tuxedo, đầm dạ hội hoặc trang phục cocktail trang trọng. Theo hướng dẫn chính thức, nam giới được khuyến khích mặc vest đen hoặc xanh navy với nơ hoặc cà vạt tối màu, còn phụ nữ có thể chọn váy dài, váy cocktail hoặc “little black dress”. Túi xách lớn, ba lô và các loại túi cồng kềnh đều không được phép mang vào khu vực chiếu phim.

Thậm chí, Cannes từng gây tranh cãi dữ dội vì quy định bất thành văn liên quan tới giày cao gót. Năm 2015, nhiều khán giả nữ bị từ chối vào Palais vì mang giày bệt trước buổi chiếu Carol của Cate Blanchett.

Vụ việc khiến Emily Blunt công khai chỉ trích Cannes, gọi đây là quy định “rất đáng thất vọng”. Áp lực dư luận buộc liên hoan phim sau đó phải nới lỏng quy tắc về giày dép, cho phép khách mời đi giày thanh lịch có hoặc không có gót.

Dù vậy, Cannes chưa bao giờ từ bỏ mong muốn kiểm soát hình ảnh thảm đỏ. Giám đốc lâu năm của liên hoan phim, Thierry Frémaux, từng gọi việc chụp selfie trên thảm đỏ là “lố bịch và kỳ quặc” trước khi chính thức cấm selfie từ năm 2015 nhằm bảo đảm nhịp di chuyển và tính trang trọng của sự kiện.

Các nhân viên an ninh Cannes cũng nổi tiếng là nghiêm khắc bậc nhất thế giới giải trí. Những người biểu tình, khách mời gây rối hoặc bất kỳ ai cố tình kéo dài thời gian tạo dáng đều có thể bị yêu cầu rời đi ngay lập tức.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất hiện nay vẫn là Cannes có đủ cứng rắn để áp dụng các quy định mới với những ngôi sao quyền lực nhất hay không.

Nhiều khách mời trên thảm đỏ là đại sứ hoặc khách VIP của các tập đoàn xa xỉ tài trợ cho liên hoan phim như L'Oréal, Chopard hay Kering. Nhiều năm qua, chính các đại sứ thương hiệu này lại là những người mặc táo bạo nhất. Không ít thiết kế xuyên thấu hoặc váy áo phồng khổng lồ từng xuất hiện nổi bật trên bậc thang Palais mà không gặp trở ngại nào.

Điều đó khiến giới quan sát cho rằng quy định mới có thể được áp dụng linh hoạt tùy theo mức độ nổi tiếng và giá trị thương mại của khách mời.