'Mỹ nhân đẹp nhất 2026' mang bụng bầu lên thảm đỏ

Anne Hathaway khoe bụng bầu trên thảm đỏ ra mắt "The Odyssey" ở London. Nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu với phong cách thời trang thanh lịch trong giai đoạn mang thai.

Theo People, ngày 6/7, Anne Hathaway tham dự buổi ra mắt toàn cầu phim The Odyssey tại Odeon Luxe Leicester Square, London. Đây là một trong những sự kiện quảng bá lớn của nữ diễn viên sau khi cô công khai tin mang thai lần ba hồi tháng 6.

Tạo hình của Anne Hathaway nhanh chóng trở thành điểm nhấn tại sự kiện nhờ cách kết hợp giữa vẻ mềm mại của thời trang bầu và tinh thần thảm đỏ cao cấp.

Hình ảnh gây chú ý của Anne Hathaway trên thảm đỏ The Odyssey. Ảnh: Reuters.

Trên thảm đỏ, nữ diễn viên mang đến hình ảnh bay bổng trong thiết kế Dior Haute Couture màu xanh, với các nếp gấp mềm mại ôm lấy bụng bầu. Nữ diễn viên 43 tuổi nhiều lần đặt hai tay lên bụng bầu, mỉm cười trước ống kính. Ngoài ra, tạo hình tóc nâu dài buông xõa, trang điểm tự nhiên cũng giúp tổng thể thêm thanh lịch, nữ tính.

Trước buổi ra mắt toàn cầu The Odyssey, Hathaway tham dự buổi chụp hình quảng bá phim tại London trong thiết kế trắng của Blumarine Resort 2027. Mẫu váy có dáng high-low, lệch vai, cổ yếm, tay áo phồng xuyên thấu và các chi tiết bèo nhún buông dài.

Hình ảnh đời thường của Anne Hathaway khi mang thai. Ảnh: Backgird.

Anne Hathaway hiện mang thai con thứ ba với chồng Adam Shulman. Trước đó, ngày 19/6, nữ diễn viên thông báo tin vui qua một video đăng trên Instagram. Trong đoạn video, cô mặc váy trắng, bước vào khung hình và ôm bụng để chia sẻ việc gia đình sắp có thêm thành viên mới.

Anne Hathaway và Adam Shulman đã có hai con trai là Jonathan, 10 tuổi, và Jack, 6 tuổi. Sau khi công khai mang thai, nữ diễn viên nhiều lần được chú ý bởi phong cách thời trang bầu chỉn chu trong các hoạt động công khai.

Trước đó, People vừa tôn vinh Anne Hathaway là mỹ nhân đẹp nhất của năm nay. Ở tuổi 43, ngôi sao Hollywood được nhận xét ngày càng đằm thắm, mặn mà cùng phong thái tự tin đầy cuốn hút. Diễn viên sinh năm 1982 cũng đang ở đỉnh cao sự nghiệp và được các nhà làm phim săn đón. Chỉ riêng trong năm nay, Anne đã có 5 bộ phim dự kiến ​​ra mắt.

Trong The Odyssey, Anne Hathaway đảm nhận vai Penelope, vợ của Odysseus (Matt Damon). Đây là tuyến nhân vật quan trọng trong sử thi gốc của Homer, khi Penelope chờ đợi chồng trở về sau cuộc chiến thành Troy, đồng thời phải đối mặt với những người cầu hôn trong thời gian Odysseus vắng mặt.

Vai diễn này cũng đánh dấu lần hợp tác tiếp theo giữa Anne Hathaway và Christopher Nolan sau The Dark Knight Rises và Interstellar. Các phản ứng đầu tiên sau buổi ra mắt The Odyssey đánh giá cao quy mô hình ảnh, tham vọng kể chuyện của Nolan, đồng thời nhắc đến Hathaway trong nhóm diễn viên có màn thể hiện gây chú ý.