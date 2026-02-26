Mỹ nam sinh năm 1997 gây hoang mang

Jungkook gây xôn xao khi livestream đêm khuya, say xỉn và có những chia sẻ bất ổn.

Theo tờ Starnews, Jungkook gây xôn xao sau buổi livestream kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi vào rạng sáng 26/2. Thành viên BTS xuất hiện trong tình trạng ngà ngà say, thậm chí văng tục hay có một số hành động được cho là quá khích.

"Giờ tôi đã 30 tuổi rồi, nói về chuyện hút thuốc thì không được sao? Tôi từng hút khá nhiều nhưng đã cố gắng và bỏ được. Nhưng cứ nói những chuyện này là công ty lại làm ầm lên. Việc tôi say rồi nói thẳng cũng là tính cách và suy nghĩ của tôi. Tôi muốn nói chuyện thoải mái mà không cần để ý đến công ty... Tôi muốn sống thành thật, nếu có làm sai thì cũng muốn thừa nhận. Nếu tôi là nghệ sĩ solo, là người làm nhạc một mình, chắc tôi đã nói hết mà chẳng cần bận tâm", anh bộc bạch.

Jungkook say xỉn trong livestream mới nhất. Ảnh: Weverse.

Trong livestream, Jungkook còn giơ “ngón tay thối” và chửi thề. Khi người hâm mộ bày tỏ lo lắng, khuyên anh nên kết thúc livestream, nam ca sĩ đáp lại: “Sao lại bảo tôi tắt? Đừng chỉ đạo tôi phải làm thế này thế nọ".

Việc Jungkook say xỉn, có một số hành động, lời nói thiếu phù hợp làm bùng lên tranh cãi. Nhiều dân mạng chỉ trích nam thần tượng, cho rằng anh hành động thiếu suy nghĩ trong khi có rất nhiều người hâm mộ ở độ tuổi thiếu niên.

“Đã đội vương miện thì phải chịu được sức nặng”, “Đối với nghệ sĩ thì việc quản lý hình ảnh cũng là một phần của đạo đức nghề nghiệp”, “Không chỉ nghệ sĩ, ai đi làm cũng phải chấp nhận một số điều bất tiện. Tối thiểu phải giữ chuẩn mực cơ bản”, “Say rượu nói năng vậy là phong cách sao?”... là một số bình luận trái chiều của người xem.

Trong khi số khác bênh vực, cho rằng Jungkook có quyền thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.

Jungkook sinh năm 1997, là em út của BTS. Nam ca sĩ từng được bình chọn là "người đàn ông quyến rũ nhất thế giới ở độ tuổi 25".

Sắp tới, BTS với đội hình đầy đủ 7 thành viên sẽ phát hành album phòng thu thứ 5 mang tên Arirang vào ngày 20/3 trên toàn cầu. Nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc cũng sắp bắt đầu world tour từ tháng 4/2026, kéo dài đến 2027.