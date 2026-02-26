MC Ngô Trung Thuần qua đời

MC nổi tiếng của Đài truyền hình Trung Thiên được xác nhận đã qua đời ở tuổi 56, chỉ hơn 1 tháng sau khi nhập viện điều trị ung thư hạch bạch huyết.

Theo China Times, Ngô Trung Thuần qua đời vì ung thư vào ngày 25/2. Mai Thánh Mân, chồng của bà, xác nhận tin buồn trên mạng xã hội. Ông cho biết bà mắc ung thư hạch bạch huyết, nhập viện điều trị một tháng thì qua đời.

"Bà ấy ra đi rất thanh thản, vẫn đẹp và lay động lòng người như khi còn ngồi trên bàn dẫn chương trình năm xưa. Những ai đến thăm đều nói bà ấy vẫn đẹp như trước", Mai Thánh Mân xúc động kể lại. Ông chia sẻ tang lễ sẽ được tổ chức theo di nguyện lúc sinh thời của bà, theo nghi thức Cơ Đốc giáo trang nghiêm và ấm áp, song ngày cụ thể vẫn chưa được ấn định.

Ngô Trung Thuần và chồng. Ảnh: FBNV.

Con gái duy nhất của hai người - Mai Yến Linh - suy sụp sau sự ra đi của mẹ. Cô liên tiếp đăng tải nhiều bài viết trên mạng xã hội, bày tỏ nỗi đau khi phải đưa ra quyết định khó khăn. "Chúng con đã suy nghĩ và dằn vặt một thời gian dài, không muốn mẹ phải đau đớn thêm nữa nên cuối cùng vẫn đồng ý để mẹ rút ống thở. Mẹ ơi, con sẽ mãi yêu mẹ. Cảm ơn mẹ vì tình yêu suốt đời dành cho con", cô viết.

Ngô Trung Thuần sinh năm 1969, là MC thời sự nổi tiếng của Đài truyền hình Trung Thiên (CtiTV). Năm 1998, bà kết hôn với Mai Thánh Mân - cũng là một MC trong Đài truyền hình Trung Thiên. Cả hai có con gái là Mai Yến Linh.

Hơn một tháng trước, Ngô Trung Thuần phải nhập viện điều trị ung thư. Đầu tháng này từng có thông tin tình trạng của bà chuyển biến xấu đột ngột, phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Sau đó ít ngày, nữ MC còn đăng tải bài viết trên mạng xã hội trấn an người hâm mộ. Chính vì vậy, thông tin bà qua đời khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả không khỏi xót xa, thương tiếc.