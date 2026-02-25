Minh Trang vướng tranh cãi

Minh Trang bị chê vì diễn xuất đơ cứng, đài từ thiếu cảm xúc trong phim "Không giới hạn".

Không giới hạn tới nay đã lên sóng 12 tập. Ở những diễn biến mới nhất, Thiếu tá Lam Anh (Minh Trang thủ vai) đang cố gắng chinh phục trái tim Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn). Cả hai được Tùng (Anh Tuấn) tích cực "đẩy thuyền".

Tùng hỏi thăm Kiên về việc gặp Lam Anh kể từ khi cô chuyển công tác sang đơn vị mới, cho biết rất mong Kiên và Lam Anh trở thành một đôi. "Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cái gì đã qua cho nó qua luôn đi. Đừng quá bận lòng", Tùng bộc bạch.

Cũng trong tập này, Lam Anh và Kiên có cuộc trò chuyện khi bất ngờ tái ngộ. Song phân cảnh này sau khi lên sóng vướng phản hồi trái chiều của khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng Minh Trang ngoại hình đẹp nhưng diễn đơ cứng, đặc biệt là phần thoại gồng gượng, thiếu tự nhiên khiến nhân vật không tạo được thiện cảm với người xem. Cô cũng được cho là thiếu chemistry với bạn diễn Steven Nguyễn.

Minh Trang gây ấn tượng về ngoại hình nhưng diễn xuất chưa chinh phục được khán giả. Ảnh: VFC.

"Diễn viên chính đóng cứng quá, khẩu hình miệng lẫn giọng đơ như đọc bài", "Nghe giọng nữ chính như đang đóng kịch", "Nghe giọng bạn này xong chỉ muốn tua nhanh để xem Khánh Linh", "Muốn xem vì Kiên mà cứ thấy Minh Trang là nản. Vậy nên chưa cày tập nào", "Nữ chính diễn không có chút cảm xúc nào"... là một số bình luận của khán giả. Một số người thậm chí cho biết muốn bỏ phim vì nữ chính diễn xuất kém thuyết phục khiến họ cảm thấy không hấp dẫn.

Minh Trang sinh năm 1995, sở hữu ngoại hình ấn tượng với gương mặt thanh tú, thân hình đẹp. Cô từng nổi tiếng với biệt danh "Hot girl Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội". Trước Không giới hạn, diễn viên từng đóng MV hay một số phim như Bạch mã hoàng tử, Cây táo nở hoa, Tình khúc Bạch Dương...