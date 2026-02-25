Kim Tae Hee bán nhà, lãi 5,9 triệu USD

Vợ chồng Kim Tae Hee kiếm được hàng chục tỷ won lợi nhuận chỉ nhờ đầu tư bất động sản. Nữ diễn viên vừa bán một tòa nhà và thu về 8,5 tỷ won.

Tờ Chosun đưa tin, Kim Tae Hee đã bán một căn nhà sang trọng ở Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul với giá 12,7 tỷ won, thu về lợi nhuận 8,5 tỷ won (khoảng 5,9 triệu USD ) trong vòng 7 năm. Theo thông tin từ ngành bất động sản ngày 25/2, Kim Tae Hee bán căn hộ rộng 233 m2 tại Hannam The Hill, quận Yongsan, Seoul vào tháng 11/2025. Người mua căn hộ được cho là Koo Ja Kwan, CEO của Koo I&C. Nữ diễn viên mua căn nhà nói trên với giá 4,23 tỷ won vào tháng 8/2018.

Hannam The Hill là một khu phức hợp siêu sang được xây dựng vào năm 2011 trên khu đất trước đây là khuôn viên Hannam-dong của Đại học Dankook. Với 32 tòa nhà và 600 hộ gia đình, nơi đây được coi là khu dân cư giàu có, nơi sinh sống của nhiều người nổi tiếng, bao gồm gia đình của các CEO tập đoàn, thành viên Jin của nhóm BTS và diễn viên So Ji Sub.

Kim Tae Hee đã bán một căn nhà sang trọng ở Hannam-dong. Ảnh: Sidae.

Sinh năm 1980, Kim Tae Hee ra mắt với vai trò người mẫu quảng cáo vào năm 2000. Từ đó, cô đã xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như Stairway to Heaven, Iris, Hi Bye, Mama!...

Kim Tae Hee kết hôn với ca sĩ kiêm diễn viên Rain (Jung Ji Hoon) vào năm 2017 và họ có 2 con gái. Cặp đôi này nổi tiếng với khối tài sản bất động sản khổng lồ, đồng thời sở hữu một tòa nhà gần ga Gangnam ở Seoul trị giá khoảng 140 tỷ won.

Hai ngôi sao đã kiếm được hàng chục tỷ won lợi nhuận chỉ nhờ đầu tư bất động sản. Rain mua tòa nhà ở Cheongdam-dong, Seoul với giá 16,8 tỷ won vào năm 2008 và dùng làm trụ sở công ty, tạo ra lợi nhuận thị trường là 32,7 tỷ won.