Mỹ nam gây chú ý khi gia nhập quân đội Thái Lan

  • Thứ tư, 8/4/2026 19:50 (GMT+7)
Nam diễn viên Ryu Wachirawit thu hút chú ý khi đăng ký nhập ngũ tại Thái Lan. Anh dự kiến gia nhập quân đội hoàng gia vào tháng 11/2026 sau khi hoàn tất khám tuyển.

Theo Thairath, ngày 8/4, hoạt động khám tuyển nghĩa vụ quân sự thường niên đã diễn ra tại Thái Lan, với sự tham gia của đông đảo nam thanh niên. Trong đó, sự xuất hiện của nam diễn viên nổi tiếng Ryu Wachirawit Wattanapakdepaisan thu hút nhiều sự chú ý từ giới truyền thông xứ chùa vàng.

Theo ghi nhận, Ryu Wachirawit nộp hồ sơ đăng ký vào đơn vị thuộc Quân khu 2 (Trung đoàn quân sự số 15), sau đó đã tiến hành kiểm tra sức khỏe theo đúng quy trình, mọi bước diễn ra thuận lợi. Anh nhận được sự cổ vũ từ gia đình, người thân và đông đảo người hâm mộ có mặt tại địa điểm khám.

Chia sẻ về quyết định nhập ngũ, nam diễn viên cho biết đây không chỉ là mong muốn cá nhân mà còn là cơ hội để rèn luyện kỷ luật và tích lũy trải nghiệm sống. Anh khẳng định sẽ hoàn thành tốt nghĩa vụ, đồng thời không quá lo lắng về quá trình huấn luyện sắp tới. Ryu cũng bày tỏ sự biết ơn trước sự động viên từ khán giả và cho biết sẽ cố gắng sắp xếp công việc hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động nghệ thuật.

Ryu Wachirawit sẽ nhập ngũ từ tháng 11/2026. Ảnh: Thairath.

Trong suốt quá trình khám tuyển, bố mẹ của Ryu luôn có mặt để động viên. Gia đình bày tỏ niềm tự hào trước quyết định của con trai, tin rằng môi trường quân đội sẽ giúp anh rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần.

Theo kế hoạch, Ryu Wachirawit dự kiến nhập ngũ và bắt đầu huấn luyện vào tháng 11/2026. Trước thời điểm này, anh sẽ tập trung chuẩn bị thể lực và sắp xếp công việc để đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự.

Ryu Wachirawit Wattanapakdepaisan sinh năm 2000, là diễn viên, ca sĩ kiêm người mẫu người Thái Lan, hiện trực thuộc đài Channel 3. Trước khi bước chân vào showbiz, anh từng là vận động viên bóng bàn.

Nam nghệ sĩ bắt đầu được chú ý khi tham gia nhóm nhạc 9x9 (Nine by Nine), sau đó chuyển hướng sang diễn xuất. Từ năm 2018, Ryu góp mặt trong nhiều dự án truyền hình, dần đảm nhận vai chính ở một số phim như May-December Romance, To the Moon and Back hay Interlocking Hearts on Chao Phraya.

Sở hữu ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật cùng hình ảnh đa năng, Ryu được xem là gương mặt trẻ tiềm năng, đang từng bước xây dựng độ nhận diện với khán giả, đặc biệt ở dòng phim truyền hình lãng mạn.

