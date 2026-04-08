'Mỹ nam đang gây sốt toàn cầu' xin lỗi

Jungkook (BTS) lên tiếng xin lỗi sau buổi livestream gây tranh cãi hồi cuối tháng 2. Nam ca sĩ thừa nhận có thể khiến nhiều người không thoải mái và cho biết sẽ tiết chế hơn.

Theo Chosun, Jungkook, thành viên nhóm nhạc BTS, mới đây đã trực tiếp gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ về buổi livestream gây tranh cãi trước đó.

Cụ thể, cuối tháng 2, Jungkook phát sóng trực tiếp trong trạng thái đã uống rượu, kéo dài hơn một giờ. Trong buổi livestream, anh sử dụng ngôn ngữ chưa được kiểm soát, thậm chí có hành vi bị cho là thiếu chuẩn mực và nói tục.

Thông qua nền tảng Weverse, nam ca sĩ cho biết: “Tôi nghĩ mình nên xin lỗi ARMY (PV: cộng đồng người hâm mộ BTS) về buổi livestream gần đây. Thành thật mà nói, tôi không biết mình có làm gì sai nghiêm trọng không. Vì đó là hình ảnh mà trước đây tôi chưa từng thể hiện, nên có thể khiến ARMY cảm thấy không thoải mái".

Anh đồng thời giải thích: “Hôm đó có lẽ tôi đã quá vui… nên mới như vậy. Tôi xin lỗi. Tôi không chửi thề với ARMY, tôi chửi thề với bạn bè. Việc nói mấy từ đó trước ống kính có thể khiến mọi người không thoải mái nhưng rất nhiều người cũng làm thế mà".

Jungkook xin lỗi trong livestream mới đây. Ảnh: Nate.

Trước đó, một bộ phận khán giả cho rằng Jungkook đã thể hiện hình ảnh thiếu kiểm soát, không phù hợp với vị thế của một thần tượng K-pop toàn cầu. Trong khi đó, một số ý kiến khác đánh giá đây là khoảnh khắc đời thường, phản ánh áp lực và nhu cầu được thể hiện cá tính của một nghệ sĩ trẻ sau thời gian dài duy trì hình ảnh chuẩn mực.

Gần đây, sự trở lại của BTS nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa trên quy mô toàn cầu, đánh dấu lần tái hợp sau gần 4 năm gián đoạn. Album Arirang phát hành cuối tháng 3 ghi nhận gần 4 triệu bản bán ra trong ngày đầu, đồng thời thiết lập nhiều kỷ lục về lượt nghe trực tuyến, với hơn 100 triệu stream trên Spotify chỉ sau 24 giờ. Sản phẩm này cũng nhanh chóng dẫn đầu loạt bảng xếp hạng lớn như Billboard 200 và UK Albums Chart, cho thấy sức hút vượt ra ngoài thị trường châu Á.

Hiệu ứng từ màn comeback tiếp tục được khuếch đại thông qua concert tại Seoul, thu hút hàng chục triệu lượt xem trực tuyến và lọt top thịnh hành tại nhiều quốc gia. Nhiều ca khúc trong album đồng loạt xuất hiện trên các bảng xếp hạng streaming toàn cầu, giúp BTS duy trì vị thế nhóm nhạc K-pop có độ phủ sóng quốc tế hàng đầu.

Bên cạnh hoạt động nhóm, các thành viên, đặc biệt là Jungkook, vẫn giữ phong độ ở mảng solo với lượng người nghe lớn trên các nền tảng số.