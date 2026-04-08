Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

'Mỹ nam đang gây sốt toàn cầu' xin lỗi

  • Thứ tư, 8/4/2026 11:00 (GMT+7)
Jungkook (BTS) lên tiếng xin lỗi sau buổi livestream gây tranh cãi hồi cuối tháng 2. Nam ca sĩ thừa nhận có thể khiến nhiều người không thoải mái và cho biết sẽ tiết chế hơn.

Theo Chosun, Jungkook, thành viên nhóm nhạc BTS, mới đây đã trực tiếp gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ về buổi livestream gây tranh cãi trước đó.

Cụ thể, cuối tháng 2, Jungkook phát sóng trực tiếp trong trạng thái đã uống rượu, kéo dài hơn một giờ. Trong buổi livestream, anh sử dụng ngôn ngữ chưa được kiểm soát, thậm chí có hành vi bị cho là thiếu chuẩn mực và nói tục.

Thông qua nền tảng Weverse, nam ca sĩ cho biết: “Tôi nghĩ mình nên xin lỗi ARMY (PV: cộng đồng người hâm mộ BTS) về buổi livestream gần đây. Thành thật mà nói, tôi không biết mình có làm gì sai nghiêm trọng không. Vì đó là hình ảnh mà trước đây tôi chưa từng thể hiện, nên có thể khiến ARMY cảm thấy không thoải mái".

Anh đồng thời giải thích: “Hôm đó có lẽ tôi đã quá vui… nên mới như vậy. Tôi xin lỗi. Tôi không chửi thề với ARMY, tôi chửi thề với bạn bè. Việc nói mấy từ đó trước ống kính có thể khiến mọi người không thoải mái nhưng rất nhiều người cũng làm thế mà".

Jungkook anh 1

Jungkook xin lỗi trong livestream mới đây. Ảnh: Nate.

Trước đó, một bộ phận khán giả cho rằng Jungkook đã thể hiện hình ảnh thiếu kiểm soát, không phù hợp với vị thế của một thần tượng K-pop toàn cầu. Trong khi đó, một số ý kiến khác đánh giá đây là khoảnh khắc đời thường, phản ánh áp lực và nhu cầu được thể hiện cá tính của một nghệ sĩ trẻ sau thời gian dài duy trì hình ảnh chuẩn mực.

Gần đây, sự trở lại của BTS nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa trên quy mô toàn cầu, đánh dấu lần tái hợp sau gần 4 năm gián đoạn. Album Arirang phát hành cuối tháng 3 ghi nhận gần 4 triệu bản bán ra trong ngày đầu, đồng thời thiết lập nhiều kỷ lục về lượt nghe trực tuyến, với hơn 100 triệu stream trên Spotify chỉ sau 24 giờ. Sản phẩm này cũng nhanh chóng dẫn đầu loạt bảng xếp hạng lớn như Billboard 200 và UK Albums Chart, cho thấy sức hút vượt ra ngoài thị trường châu Á.

Hiệu ứng từ màn comeback tiếp tục được khuếch đại thông qua concert tại Seoul, thu hút hàng chục triệu lượt xem trực tuyến và lọt top thịnh hành tại nhiều quốc gia. Nhiều ca khúc trong album đồng loạt xuất hiện trên các bảng xếp hạng streaming toàn cầu, giúp BTS duy trì vị thế nhóm nhạc K-pop có độ phủ sóng quốc tế hàng đầu.

Bên cạnh hoạt động nhóm, các thành viên, đặc biệt là Jungkook, vẫn giữ phong độ ở mảng solo với lượng người nghe lớn trên các nền tảng số.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Mỹ nam sinh năm 2002 gây chú ý

Michieda Shunsuke gây ấn tượng với ngoại hình sáng, trong trẻo. Anh hoạt động ở nhiều lĩnh vực như phim ảnh, âm nhạc và thời trang.

15:58 4/4/2026

Quỳnh Anh Shyn tung MV 'Girl phố', muốn làm ca sĩ

Quỳnh Anh Shyn ra mắt MV đầu tay "Girl phố", chính thức debut với vai trò ca sĩ. Sản phẩm có giai điệu bắt tai và concept mang không khí Hà Nội, song vẫn nhận tranh luận.

10:51 3/4/2026

Đêm nhạc gần 10.000 khán giả đầy cảm xúc của Hoàng Dũng

Hoàng Dũng cho thấy bước tiến khi concert "Xoay tròn" tại TP.HCM quy tụ 10.000 khán giả. Đêm nhạc diễn ra trong 3 tiếng, với nhiều khoảnh khắc cảm xúc nhưng vẫn còn một số hạn chế.

10:47 29/3/2026

Minh An

Jungkook BTS giải trí nghệ sĩ xin lỗi

  • BTS

    BTS

    Bangtan Sonyeondan còn được gọi là BTS, tên tiếng Anh là Bangtan Boys là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên trực thuộc 2 công ty quản lý Big Hit Entertainment ở Hàn Quốc và Def Jam Japan ở Nhật Bản. Phong cách của nhóm tập trung chủ yếu vào thể loại Hip hop thu hút giới trẻ. Ngày 20/5/2018, BTS giành giải "Top social artist" tại Billboard Music Awards (BBMAs) và trở thành nghệ sĩ châu Á duy nhất 2 lần thắng giải thưởng này.

    • Thành lập: 13/6/2013
    • Thể loại: Hip hop, rock, EDM
    • Ca khúc: No more dream, Danger, I need u, Fire, Fake love,...
    • Thành viên: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook

Đọc tiếp

Kanye West bi cam nhap canh vao Anh hinh anh

Kanye West bị cấm nhập cảnh vào Anh

10:53 8/4/2026

0

Kanye West bị chính phủ Anh từ chối nhập cảnh do loạt phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến chủ nghĩa bài Do Thái. Quyết định kéo theo việc Wireless Festival 2026 buộc phải hủy.

Che Nguyen Quynh Chau sinh con dau long hinh anh

Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh con đầu lòng

10:52 8/4/2026

0

Chế Nguyễn Quỳnh Châu tâm sự cô bỡ ngỡ, hạnh phúc trong lần đầu làm mẹ. Sự đồng hành của ông xã và gia đình 2 bên giúp nàng hậu đỡ lo lắng hơn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý