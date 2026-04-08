Kanye West bị cấm nhập cảnh vào Anh

Kanye West bị chính phủ Anh từ chối nhập cảnh do loạt phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến chủ nghĩa bài Do Thái. Quyết định kéo theo việc Wireless Festival 2026 buộc phải hủy.

Theo The New York Times, chính phủ Anh mới đây xác nhận đã từ chối cấp phép nhập cảnh đối với rapper Kanye West, với lý do sự hiện diện của anh “không phục vụ lợi ích công cộng”. Quyết định được đưa ra sau những tranh cãi kéo dài liên quan đến các phát ngôn mang tính bài Do Thái của nghệ sĩ này trong thời gian qua.

Bộ Nội vụ Anh cho biết Kanye West đã nộp đơn xin Giấy phép Du lịch Điện tử (ETA) để vào nước này biểu diễn, song bị từ chối. Trước đó, nam rapper được công bố là nghệ sĩ biểu diễn chính trong cả ba ngày của Wireless Festival - sự kiện âm nhạc lớn dự kiến diễn ra tại London vào tháng 7.

Sau động thái từ chính phủ, đơn vị tổ chức Festival Republic thông báo hủy toàn bộ lễ hội và hoàn tiền vé cho khán giả. Đây là quyết định hiếm thấy đối với một sự kiện âm nhạc quy mô lớn tại Anh. Trước khi lệnh cấm được ban hành, Wireless Festival đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Một số nhà tài trợ lớn như Pepsi và Anheuser-Busch InBev cũng đã rút khỏi sự kiện.

Thủ tướng Anh Keir Starmer nêu quan điểm: “Kanye West lẽ ra không bao giờ nên được mời làm nghệ sĩ chính tại Wireless… chúng tôi sẽ không ngừng đấu tranh để đối mặt và loại bỏ ‘chất độc’ của chủ nghĩa bài Do Thái”.

Kanye West bị một số quốc gia cấm nhập cảnh vì các phát ngôn bài Do Thái trước đây. Ảnh: Reuters.

Trước khi quyết định được công bố, Kanye West từng lên tiếng bày tỏ mong muốn đến London để lan tỏa thông điệp hòa bình, đồng thời sẵn sàng đối thoại với cộng đồng Do Thái. Tuy vậy, những cam kết này không đủ để thay đổi lập trường của chính phủ Anh.

Đây không phải lần đầu Kanye West gặp trở ngại về nhập cảnh. Năm 2025, Úc cũng từ chối cấp visa cho nam rapper với lý do tương tự.

Gần đây, Kanye West công khai xin lỗi về các phát ngôn bài Do Thái trong quá khứ trên The Wall Street Journal và cuộc phỏng vấn với Vanity Fair. Kanye West thừa nhận đang trải qua giai đoạn trầm cảm nghiêm trọng. Đây được cho là hậu quả của việc sử dụng thuốc chống loạn thần trong quá trình điều trị rối loạn lưỡng cực. Anh cho biết bản thân đã phải vào một trung tâm cai nghiện tại Thụy Sĩ để điều chỉnh phác đồ điều trị.

Nghệ sĩ này vừa có buổi biểu diễn lớn tại Mỹ sau 5 năm và dự kiến lưu diễn tại nhiều quốc gia như Pháp, Ấn Độ, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới.