Mỹ miễn thuế 45 mặt hàng cho các nước đã ký thỏa thuận thương mại

  • Thứ hai, 8/9/2025 16:14 (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp miễn thuế cho một loạt mặt hàng nhập khẩu từ các đối tác thương mại đã đạt thỏa thuận với Mỹ.

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh miễn thuế cho loạt mặt hàng nhập khẩu từ 8/9. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, chính sách này có hiệu lực từ ngày 8/9, áp dụng cho hơn 45 hạng mục gồm các sản phẩm công nghiệp, kim loại quý, hợp chất dược phẩm và hóa chất.

Đó là những mặt hàng không thể trồng trọt, khai thác hoặc sản xuất tại Mỹ, hoặc tuy có sản xuất trong nước nhưng chưa đủ sản lượng để đáp ứng nhu cầu, như than chì và các dạng niken khác nhau - thành phần quan trọng trong sản xuất thép không gỉ và pin xe điện; hay các hợp chất được sử dụng trong dược phẩm generic, bao gồm lidocaine gây mê và thuốc thử được sử dụng trong các xét nghiệm chẩn đoán y tế.

Cùng với đó là nhiều loại vàng nhập khẩu khác nhau, từ vàng bột, vàng lá đến vàng thỏi, một mặt hàng nhập khẩu chủ lực từ Thụy Sĩ, quốc gia hiện phải chịu thuế 39% do chưa đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Sắc lệnh cũng bãi bỏ thuế đối với than chì tự nhiên, nam châm neodymium, điốt phát quang (LED) và xóa bỏ các miễn trừ thuế trước đây đối với một số loại nhựa và polysilicon, một thành phần quan trọng của tấm pin mặt trời.

Mỹ đồng thời đưa ra các điều khoản miễn trừ mới cho một số sản phẩm nông nghiệp, máy bay và phụ tùng, cũng như các mặt hàng không được cấp bằng sáng chế để sử dụng trong dược phẩm.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết khi một quốc gia ký thỏa thuận thương mại đối ứng với Mỹ, hàng hóa trong danh mục sẽ tự động được miễn thuế mà không cần sắc lệnh mới từ tổng thống.

Việc miễn thuế quan lần này cũng giúp đưa chính sách của Mỹ phù hợp hơn với các thỏa thuận khung đã ký với các đồng minh, trong đó có Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).

Ông Trump nhấn mạnh việc sẵn sàng cắt giảm thuế của Mỹ phụ thuộc trực tiếp vào giá trị kinh tế cam kết của đối tác và lợi ích quốc gia của Mỹ.

Đây được xem là một bước điều chỉnh trong chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump. Sau 7 tháng nhậm chức, ông Trump đã áp thuế nhập khẩu lên hầu hết đối tác thương mại, với mức 10-50%, bên cạnh các mức thuế riêng với các sản phẩm như nhôm, thép, ôtô và linh kiện ôtô.

Ông Trump nói Mỹ có thể phải hủy bỏ các thỏa thuận thương mại đã ký với Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc và một số đối tác khác nếu thua kiện về tính hợp pháp của thuế quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức áp mức thuế gấp đôi đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ từ 0h ngày 27/8 (giờ Mỹ). Động thái này giáng đòn nặng nề vào quan hệ giữa 2 quốc gia.

Chính quyền ông Trump đã âm thầm mở rộng phạm vị áp thuế 50% lên thép và nhôm, thêm hơn 400 sản phẩm mới như máy móc, vật liệu xây dựng, hóa chất chuyên dụng vào diện áp dụng.

