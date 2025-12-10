Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Mỹ lên tiếng về cáo buộc khóa radar giữa Trung Quốc và Nhật Bản

  • Thứ tư, 10/12/2025 10:50 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Mỹ lần đầu lên tiếng về cáo buộc chiến đấu cơ Trung Quốc chiếu radar kiểm soát hỏa lực vào máy bay Nhật Bản, một sự cố Tokyo đánh giá là “cực kỳ nguy hiểm”.

Ngày 6/12, Nhật Bản cho biết các tiêm kích cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh đã chĩa radar vào máy bay Nhật gần Okinawa, trong hai vụ được đánh giá là nghiêm trọng nhất giữa lực lượng hai nước trong nhiều năm qua. Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc, nhưng sự cố làm căng thẳng Trung - Nhật tiếp tục leo thang.

“Những hành động này của Trung Quốc không đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố ngày 9/12.

Washington nhấn mạnh liên minh Mỹ - Nhật “mạnh mẽ và đoàn kết hơn bao giờ hết”, đồng thời khẳng định cam kết an ninh với Tokyo là “không bao giờ thay đổi”. Mỹ cho biết đang duy trì liên lạc chặt chẽ với Nhật Bản về sự cố và các vấn đề liên quan.

Cùng ngày, căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo đã điều tiêm kích giám sát các hoạt động tuần tra chung của lực lượng không quân Nga - Trung quanh không phận nước này.

Theo Tokyo, hai oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 mang khả năng hạt nhân của Nga đã bay từ biển Nhật Bản xuống biển Hoa Đông để hội quân với hai oanh tạc cơ H-6 của Trung Quốc, tiến hành chuyến bay chung kéo dài trên Thái Bình Dương.

cang thang Trung - Nhat anh 1

Máy bay của không quân Nga và Trung Quốc tiến hành tuần tra chung. Ảnh: CCTV.

Bốn tiêm kích J-16 Trung Quốc cũng tham gia đội hình khi nhóm máy bay di chuyển qua vùng biển quốc tế giữa Okinawa và đảo Miyako.

Ngoài ra, Nhật Bản còn phát hiện một máy bay cảnh báo sớm A-50 và hai tiêm kích Su-30 của Nga hoạt động ở biển Nhật Bản.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shinjiro Koizumi viết trên mạng xã hội rằng các hoạt động chung Nga - Trung “rõ ràng nhằm phô trương sức mạnh trước Nhật Bản” và là “mối lo ngại lớn đối với an ninh quốc gia”.

Ông cho biết các đơn vị phòng không Nhật đã triển khai đầy đủ biện pháp nhận dạng và giám sát.

Theo truyền thông Nga, chuyến bay chung ngày 9/12 của Nga và Trung Quốc kéo dài khoảng 8 giờ. Quân đội Hàn Quốc trong ngày cũng ghi nhận 7 máy bay Nga và 2 máy bay Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Seoul.

Những hoạt động quân sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh thể hiện sự giận dữ với Tokyo sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi rằng Nhật Bản có thể đáp trả nếu Trung Quốc hành động quân sự với Đài Loan đe dọa an ninh Nhật Bản.

Trung Quốc tung ghi âm phản bác cáo buộc khóa radar của Nhật

Trung Quốc công bố ghi âm liên lạc với tàu chiến Nhật, khẳng định đã cảnh báo trước khi xảy ra vụ đối đầu trên không khiến Tokyo cáo buộc tiêm kích J-15 chiếu radar vào F-15.

2 giờ trước

Gập ghềnh chiến lược thoát Trung Quốc của Nhật Bản

Sau cú sốc đất hiếm, Nhật Bản xây dựng chuỗi cung ứng mới để giảm phụ thuộc Trung Quốc - trở thành bài học cho các nước muốn tự chủ nguyên liệu chiến lược.

7 giờ trước

Trung Quốc và Nhật Bản khẩu chiến căng thẳng

Căng thẳng Trung - Nhật tiếp tục gia tăng khi hai bên cáo buộc lẫn nhau về việc chiếu xạ radar, làm dấy lên lo ngại quan hệ song phương thêm phức tạp trong bối cảnh khu vực nhiều biến động.

20 giờ trước

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

căng thẳng Trung - Nhật Đài Loan Trung Quốc Hàn Quốc Nhật Bản Mỹ Nga Pháp Mỹ Trung Quốc Nhật Bản radar Nga

  • Đài Loan

    Đài Loan
    • Diện tích: 36.193 km2
    • Dân số: 23,5 triệu (2017)
    • Ngôn ngữ chính: Tiếng Hoa phổ thông
    • Đơn vị tiền tệ: Tân Đài tệ
    • GDP: 579,3 tỷ USD (2017)

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Fed doi mat voi nam 2026 day bien dong hinh anh

Fed đối mặt với năm 2026 đầy biến động

50 phút trước 10:30 10/12/2025

0

Cuộc họp cuối cùng trong năm 2025 của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra trong tuần này và sẽ chuẩn bị cho một năm 2026 đầy biến động, với những thay đổi quan trọng về nhân sự.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý