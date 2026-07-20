Mỹ không kích đêm thứ 9, Iran tuyên bố hạ UAV Mỹ

Mỹ tiếp tục không kích Iran đêm thứ 9 liên tiếp, trong khi Tehran tuyên bố bắn hạ một UAV LUCAS của Washington và cảnh báo sẽ đáp trả sau vụ tấn công cơ sở hạt nhân.

Quân đội Mỹ đêm 19/7 (giờ địa phương) tiếp tục mở đợt không kích mới nhằm vào Iran, đánh dấu đêm thứ 9 liên tiếp Washington tiến hành các cuộc tấn công trong bối cảnh xung đột giữa hai bên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết chiến dịch bắt đầu từ 19h (giờ miền Đông nước Mỹ), với mục tiêu tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự mà Tehran sử dụng để tấn công các tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz.

Hạ tầng dân sự Iran hứng đòn không kích của Mỹ Mỹ vừa tiến hành đêm không kích thứ bảy liên tiếp nhằm vào Iran. Phía Iran cáo buộc Washington đã tấn công hàng loạt cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu, bao gồm nhà ga đường sắt, hệ thống cầu, công trình cấp nước, lưới điện và kho lương thực.

Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ

Quân đội Iran cho biết các đơn vị phòng không thuộc hải quân nước này đã phát hiện, đánh chặn và bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) LUCAS của Mỹ tại khu vực miền nam Iran.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA sau đó công bố hình ảnh được cho là xác chiếc UAV bị hư hại sau vụ bắn hạ.

Theo thông tin trước đó, quân đội Mỹ đã bắt đầu triển khai dòng UAV LUCAS (Low-cost Uncrewed Combat Attack System) trong các hoạt động liên quan đến Iran từ đầu năm nay.

Khoảnh khắc tên lửa Iran xuyên thủng 6 lớp Patriot Theo góc quay được RT đăng lại, có thể thấy 2 tên lửa của Iran đã vượt qua hệ thống phòng không gồm 6 tên lửa Patriot và đánh trúng mục tiêu tại căn cứ không quân Muwaffaq, Jordan.

Iran cảnh báo sẽ đáp trả "thích đáng" sau khi cáo buộc Mỹ tấn công nhà máy hạt nhân

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cáo buộc Mỹ đã tấn công cơ sở xây dựng nhà máy điện hạt nhân Darkhovin ở miền nam nước này, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ có biện pháp đáp trả "phù hợp", theo CNN.

Phát biểu trên Đài truyền hình nhà nước IRIB, ông Gharibabadi cho rằng vụ tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Darkhovin, công trình vẫn đang trong quá trình xây dựng, là hành động nguy hiểm nhắm vào hạ tầng dân sự phục vụ mục đích hòa bình của Iran.

Quan chức này khẳng định Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với những hệ lụy từ việc làm gia tăng bất ổn và mất an ninh trong khu vực.

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ hành động gây hấn này và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như an ninh của Iran", ông nhấn mạnh.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã giáng những "đòn tấn công nặng nề" vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan, Kuwait, Oman và một số quốc gia khác, đồng thời khẳng định các hoạt động này sẽ tiếp diễn, theo Al Jazeera.

Khói bốc lên nghi ngút gần cơ sở lọc dầu ở Mangaf (Kuwait) ngày 18/7. Ảnh: Reuters.

"Mỹ đang tìm cách bù đắp thất bại trong cuộc xung đột bằng các hành động quân sự, đồng thời muốn đưa eo biển Hormuz trở lại trạng thái trước chiến sự. Tuy nhiên, họ chắc chắn sẽ không đạt được mục tiêu đó", Chuẩn tướng Yadollah Javani, một chỉ huy cấp cao của IRGC, viết trên Telegram.

Vị chỉ huy này cũng tuyên bố IRGC sẽ tiến hành "đáp trả" những người bị cho là liên quan đến cái chết của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, đồng thời cảnh báo những người này sẽ "không còn được hưởng sự bình yên hay yên giấc".

Lầu Năm Góc ngày 18/7 xác nhận hai binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và một người vẫn mất tích sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái do Iran tiến hành nhằm vào các mục tiêu của Mỹ tại Jordan, theo CNN.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của Washington ở Trung Đông, cho biết thêm bốn binh sĩ được đưa tới bệnh viện tại Jordan để điều trị nhưng đã xuất viện sau đó.

Phát biểu về vụ việc, Tổng thống Donald Trump bày tỏ tiếc thương trước cái chết của hai quân nhân Mỹ, gọi đây là "một mất mát rất đau lòng". "Họ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ phục vụ đất nước", ông nói.

Giá dầu tăng mạnh

Diễn biến quân sự leo thang tiếp tục tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/7 (giờ địa phương), giá dầu Brent tăng khoảng 3%, lên 90,78 USD /thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng gần 3%, lên 84,85 USD /thùng, sau hơn một tuần Mỹ và Iran liên tiếp đáp trả lẫn nhau bằng các cuộc tấn công.

Diễn biến giá dầu. Ảnh: Trading Economics.

Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu của thế giới - tiếp tục sụt giảm kể từ khi căng thẳng bùng phát. Hôm 16/7, Mỹ tái áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Để tránh khu vực xung đột, một số tàu thương mại đã chuyển sang hành trình dọc bờ biển Oman, thay vì tuyến đường được Iran kiểm soát.

Giá xăng tại Mỹ cũng tiếp tục đi lên. Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình trên toàn quốc hiện ở mức 3,992 USD /gallon, cao hơn khoảng 34% so với thời điểm trước khi xung đột nổ ra, dù vẫn thấp hơn ngưỡng 4 USD /gallon.

Trên thị trường tài chính, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến hợp đồng tương lai của các chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đồng loạt giảm khoảng 0,2%.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.