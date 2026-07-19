Mỹ tấn công công trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân Iran

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran xác nhận rằng công trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân Darkhovin ở tỉnh Khuzestan đã bị tấn công trong đợt tập kích của Mỹ ngày 19/7.

Khói bốc lên sau một vụ không kích tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát





Tân Hoa xã dẫn thông tin trên trang web của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran lên án đây là "hành động vi phạm luật pháp quốc tế".

Cuộc tấn công của Mỹ xảy ra vào khoảng 3 giờ 39 phút sáng theo giờ địa phương. Dự án nhà máy điện hạt nhân Darkhovin được khởi công xây dựng từ năm 2022.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 18/7, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), nước này đã tiến hành đợt tấn công trong đêm thứ 8 liên tiếp nhằm làm suy yếu hơn nữa khả năng của Iran trong việc đe dọa tàu thuyền thương mại đi qua eo biển Hormuz, đồng thời đáp trả cuộc tấn công của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm vào các binh sĩ Mỹ ở Jordan.

CENTCOM xác nhận 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, 1 người mất tích và 4 người bị thương trong vụ tấn công của Iran nhằm vào Jordan trước đó cùng ngày.

Về phía Iran, cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei - ông Mohsen Rezaei - cảnh báo rằng Tehran sẽ nối lại “các chiến dịch tấn công toàn diện” nếu Mỹ tiếp tục các cuộc không kích trong những ngày tới.

Theo Bộ Y tế Iran, tính đến ngày 17/7, ít nhất 50 người đã thiệt mạng và hơn 500 người khác đã bị thương kể từ khi giao tranh với Mỹ tái diễn.

Ông Paul Musgrave tại Đại học Georgetown Qatar nhận định với Al Jazeera rằng bất chấp giao tranh giữa Mỹ và Iran gia tăng, Washington không có ý định tiến hành một chiến dịch đổ bộ trên bộ.

“Tôi cho rằng khả năng này khó xảy ra, một phần vì Mỹ đã cho thấy họ rất ngại thương vong, đến mức không muốn phát động một chiến dịch quân sự trên bộ. Tôi không nghĩ Tổng thống Trump có đủ dư địa chính trị, quyết tâm hoặc mức độ cam kết cần thiết để theo đuổi các mục tiêu của mình bằng việc triển khai lực lượng bộ binh”, ông Paul Musgrave lập luận.