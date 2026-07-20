TT Zelensky tiết lộ cuộc trao đổi quan trọng để chấm dứt chiến tranh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông dự kiến sẽ tiến hành những "cuộc trao đổi quan trọng" trong ngày 20/7 nhằm hướng tới việc chấm dứt cuộc chiến.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo tại Kyiv. Ảnh: Kyodo/TTXVN





Trong bài phát biểu qua video tối 19/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là đánh giá các chiến dịch đang diễn ra và xây dựng một chiến lược đủ sức buộc cuộc chiến phải kết thúc theo những điều kiện mà Ukraine có thể chấp nhận.

Tổng thống Zelensky tiết lộ: “Chiến lược đó bao gồm nhiều thành phần khác nhau và tôi muốn lắng nghe quan điểm của các chỉ huy trong lực lượng quốc phòng và an ninh về vấn đề này. Ngày mai tôi sẽ có những cuộc trao đổi quan trọng. Ukraine phải đạt được các mục tiêu của mình và chúng tôi sẽ làm được điều đó”.

Tổng thống Ukraine cho biết trong suốt cuối tuần, ông đã làm việc với nhiều sĩ quan cấp cao để trao đổi về tình hình trên chiến trường cũng như chiến lược quân sự tổng thể.

Tổng thống Zelensky nói thêm: "Hôm nay, tôi tiếp tục trao đổi với những quân nhân Ukraine giàu kinh nghiệm. Mykhailo Drapatyi, Volodymyr Horbatiuk và Oleh Apostol đều là những chỉ huy rất được biết đến trong quân đội”.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các chỉ huy đã báo cáo với ông về tình hình trên nhiều hướng tác chiến khác nhau.

Tổng thống Zelensky cân nhắc thay thế Tổng tư lệnh Syrsky

Các cuộc tham vấn chiến lược diễn ra sau khi tờ Financial Times (FT) dẫn các nguồn tin thân cận với Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ông Zelensky đang xem xét miễn nhiệm Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Oleksandr Syrsky.

Theo FT, Tổng thống Zelensky chỉ sẵn sàng thay thế ông Syrsky nếu tìm được người kế nhiệm đủ năng lực để bảo đảm quá trình chuyển giao chỉ huy diễn ra suôn sẻ, đồng thời vẫn duy trì được khả năng phòng thủ vững chắc trên chiến tuyến dài khoảng 1.200 km.

Khả năng thay đổi lãnh đạo quân đội được đặt ra sau làn sóng biểu tình trên cả nước phản đối việc cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov.

Trong khuôn khổ quá trình đánh giá, cuối tuần qua Tổng thống Zelensky đã gặp nhiều chỉ huy quân đội.

Ngày 18/7, nhà lãnh đạo Ukraine đã làm việc với các tư lệnh quân đoàn đang chỉ huy tại những khu vực giao tranh ác liệt nhất để nghe báo cáo về tình hình chiến trường, công tác bảo đảm hậu cần và đánh giá ý đồ tác chiến của quân đội Nga.

Tham dự các cuộc tham vấn có Chuẩn tướng Dmytro Voloshyn, Tư lệnh Quân đoàn Đổ bộ đường không số 8; Thiếu tướng Artem Bohomolov, Tư lệnh Quân đoàn số 10; Chuẩn tướng Oleksii Maistrenko, Tư lệnh Quân đoàn số 11; Chuẩn tướng Yevhen Lasiichuk, Tư lệnh Quân đoàn Đổ bộ đường không phản ứng nhanh số 7; Chuẩn tướng Sviatoslav Zaits, Tư lệnh Quân đoàn số 20; và Chuẩn tướng Yaroslav Sydorov, Tư lệnh Quân đoàn số 17.

Theo các nguồn tin của FT, những cuộc gặp này cũng được xem như quá trình đánh giá các ứng viên tiềm năng cho cương vị Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine.

Tổng thống Zelensky: "Các quyết định liên quan đến quân đội sẽ được chuẩn bị"

Trong bài phát biểu tối 18/7, Tổng thống Zelensky thừa nhận đã ghi nhận các cuộc biểu tình ủng hộ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov.

Ông Zelensky nói: "Hôm qua và hôm nay đã diễn ra rất nhiều cuộc tham vấn. Tất nhiên, tôi lắng nghe những gì người dân đang nói”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tiết lộ đã có các cuộc trao đổi kéo dài với cả ông Fedorov và ông Syrsky trong ngày thứ Bảy, đồng thời cho biết: “Các quyết định liên quan đến quân đội sẽ được chuẩn bị”, nhưng không công bố thêm chi tiết về những quyết định này.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: Telegram Fedorov

Mâu thuẫn giữa ông Fedorov và ông Syrsky bùng phát công khai

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov cũng lên tiếng sau các cuộc biểu tình.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Fedorov xác nhận rằng "đối thoại đang diễn ra", đồng thời khẳng định: "Chắc chắn sẽ có những thay đổi".

Ông Fedorov gửi lời cảm ơn tới những người ủng hộ, cũng như bày tỏ sự biết ơn đối với các quân nhân và cựu binh đang tiếp tục giữ vững phòng tuyến.

Việc ông Fedorov bị miễn nhiệm trong tuần này đã khép lại nhiệm kỳ sáu tháng trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng, đồng thời đưa ra ánh sáng những bất đồng vốn diễn ra phía sau hậu trường giữa ông và ban lãnh đạo quân đội.

Ông Fedorov cáo buộc Tướng Oleksandr Syrsky đã cản trở nhiều sáng kiến cải cách và làm chậm quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang Ukraine.

Đáp lại, Tướng Syrsky cảm ơn ông Fedorov vì những đóng góp trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng và kêu gọi toàn quân đoàn kết, nhưng không trực tiếp phản hồi các cáo buộc.