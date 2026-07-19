Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei gửi hai thông điệp quan trọng tới Mỹ

Trong tuyên bố mới nhất, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei phát đi 3 thông điệp quan trọng: 2 thông điệp hướng tới Mỹ và 1 thông điệp dành cho người dân trong nước.

Thông điệp đầu tiên của tân Đại giáo chủ Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei được đọc trên truyền hình nhà nước. Ảnh: IRINN/TTXVN





Trước hết, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho rằng việc Mỹ nhiều lần vi phạm Bản ghi nhớ Islamabad cho thấy chữ ký của Tổng thống Mỹ Donald Trump không đáng tin cậy.

Bên cạnh đó, ông Khamenei cũng cảnh báo rằng nếu Mỹ quyết định tiếp tục cuộc chiến, Washington sẽ phải gánh chịu những hậu quả và bài học đắt giá.

Theo kênh Al Jazeera của Qatar ngày 19/7, phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh tại Iran đang xuất hiện một "đám mây nghi ngờ" về khả năng cải thiện quan hệ với Washington.

Lãnh tụ Tối cao Iran đồng thời nhấn mạnh "Trục kháng cự" như một biểu tượng cho sức mạnh và ảnh hưởng của Iran trong bối cảnh khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp.

Cuối cùng, ông Khamenei đặc biệt kêu gọi đoàn kết trong nước.

Kênh Al Jazeera cho rằng đây được xem là thông điệp có ý nghĩa quan trọng khi những ngày gần đây, sau vòng leo thang xung đột mới, tâm lý đoàn kết xung quanh chính quyền đang gia tăng trên khắp Iran.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Căng thẳng khu vực đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2.

Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Israel cũng như các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh, đồng thời phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường thủy hẹp nằm giữa Iran và Oman, nơi khoảng 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới được vận chuyển qua.

Một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán tại Islamabad từ ngày 11 - 12/4 đã không thể tạo ra một thỏa thuận lâu dài.

Sau đó, Tổng thống Trump đã gia hạn lệnh đình chiến vô thời hạn trong khi vẫn duy trì phong tỏa đối với các tàu đi đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran qua eo biển Hormuz.

Kể từ đó, Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất và phản đề xuất nhằm nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp và chấm dứt chiến tranh, nhưng chưa đạt được bước đột phá mang tính quyết định.

Vào ngày 17/6, Tổng thống Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký điện tử Bản ghi nhớ Islambad - văn kiện được cho là nhằm mở đường cho việc chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran vào ngày 28/2.

Theo thỏa thuận này, Washington và Tehran sẽ tiến hành đàm phán trong vòng 60 ngày, với khả năng gia hạn, nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và các lệnh trừng phạt quốc tế.