Mỹ bắt anh em 'kẻ nguy hiểm nhất TikTok' theo đề nghị của Anh

Anh em Andrew và Tristan Tate bị bắt tại Mỹ theo đề nghị dẫn độ của Anh, sau khi phía công tố bổ sung hàng chục tội danh liên quan hiếp dâm, mua bán người và bóc lột tình dục.

Andrew Tate (phải) và Tristan Tate tham dự sự kiện UFC 327 tại Kaseya Center, TP Miami, Mỹ, ngày 11/4. Ảnh: Reuters.

Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Liên bang Mỹ ngày 18/7 bắt giữ anh em Andrew Tate và Tristan Tate - hai nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội - tại TP Miami, bang Florida (Mỹ), Reuters đưa tin.

Một nguồn thạo tin cho biết việc bắt giữ được thực hiện theo yêu cầu từ phía Anh. Người này đề nghị không nêu tên vì không được phép phát ngôn về vụ việc.

Theo Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS), Andrew Tate (39 tuổi) và Tristan Tate (38 tuổi) sẽ bị truy tố thêm sau khi cơ quan này xác định thêm 4 nạn nhân. Những tội danh mới liên quan các hành vi bị cáo buộc xảy ra trong giai đoạn từ tháng 7/2010 đến tháng 8/2017.

"Chúng tôi quyết định truy tố Andrew và Tristan Tate với các tội danh bổ sung, gồm hiếp dâm, tổ chức hoặc tạo điều kiện cho hoạt động mua bán người nhằm mục đích bóc lột tình dục và các hành vi liên quan đến hình ảnh khiêu dâm trẻ em", ông Malcolm McHaffie, Trưởng Ban Tội phạm Đặc biệt của CPS, nói.

Ông McHaffie cho hay quyết định này được đưa ra sau khi CPS tiếp nhận thêm hồ sơ chứng cứ từ Cảnh sát hạt Bedfordshire (Anh), qua đó nâng số nạn nhân trong vụ án lên bảy người.

Theo cảnh sát Bedfordshire, hai anh em Tate hiện bị truy tố tổng cộng 59 tội danh, trong đó Andrew Tate đối mặt với 42 tội danh, còn Tristan Tate là 17.

Hai anh em Tate, mang hai quốc tịch Mỹ và Anh, đều phủ nhận mọi cáo buộc. Luật sư của họ cũng khẳng định thân chủ vô tội và sẽ đề nghị tòa án hủy lệnh bắt giữ.

Đây là diễn biến mới nhất trong loạt rắc rối pháp lý mà hai anh em Tate vướng phải trong những năm gần đây. Trước đó, họ bị bắt tại Romania vào cuối năm 2022 và sau đó bị truy tố với các cáo buộc mua bán người, hiếp dâm và thành lập tổ chức tội phạm.

Andrew Tate được nhiều người gọi là "kẻ nguy hiểm nhất TikTok", gây sốc với những phát ngôn sai lệch và kỳ thị nữ giới. Tate tự nhận là chuyên gia về phát triển bản thân, cung cấp cho người theo dõi, chủ yếu là nam giới, công thức kiếm tiền và lôi kéo các cô gái.

Ngoài vụ án hình sự, Andrew Tate dự kiến còn phải hầu tòa tại Anh trong năm nay trong vụ kiện dân sự do 4 phụ nữ khởi xướng. Các nguyên đơn cáo buộc ông có hành vi bạo lực thể chất và xâm hại tình dục trong giai đoạn 2013-2015.

Bốn phụ nữ đều được tòa án cho phép giữ kín danh tính. Hai người cho biết từng có quan hệ tình cảm với Tate, hai người còn lại làm việc cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ webcam trực tuyến của ông.

Andrew Tate bác bỏ toàn bộ cáo buộc. Trong bản bào chữa bằng văn bản, luật sư của ông khẳng định các cáo buộc là không có cơ sở và mọi quan hệ tình dục đều diễn ra trên cơ sở tự nguyện.