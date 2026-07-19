Jordan trở thành tâm điểm mới trong cuộc chiến Mỹ-Iran

Các cuộc tập kích liên tiếp của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ tại Jordan gây thiệt hại đáng kể và cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của nước này đối với Washington.

Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti của Mỹ ở Jordan - nơi vừa bị Iran không kích. Ảnh: Google Earth.

Cuộc tấn công của Iran khiến 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và một binh sĩ mất tích hôm 17/7 là vụ tập kích thứ tư nhằm vào lực lượng Mỹ tại Jordan chỉ trong vòng 5 ngày, theo CNN.

Chuỗi tấn công này khiến hàng chục quân nhân Mỹ bị thương và nhiều khí tài, trong đó có trực thăng, bị hư hại nghiêm trọng.

Trao đổi với New York Times, các quan chức Mỹ giấu tên do không được phép công khai trao đổi về các vấn đề tác chiến, nói rằng chuỗi tấn công dồn dập trong những ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại cho lực lượng Mỹ.

Điều này cho thấy Iran vẫn còn lượng lớn tên lửa dự trữ và đã cải thiện đáng kể khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không Mỹ.

Các quan chức Mỹ cũng tiết lộ chi tiết về 4 cuộc tập kích nhằm vào Jordan trong 5 ngày qua - những thông tin đến nay Lầu Năm Góc vẫn chưa công bố.

Theo đó, cuộc tập kích đầu tiên nhằm vào lực lượng Mỹ ở Jordan đã đánh trúng khu nhà ở tại Căn cứ Không quân King Faisal, khiến 5 quân nhân Mỹ bị thương.

Ảnh vệ tinh căn cứ không quân King Faisal tại Jordan trước và sau đòn không kích được Iran công bố ngày 17/7. Ảnh: Tasnim.

Đợt tấn công thứ hai nhằm vào một căn cứ ở miền đông Jordan, nơi các trực thăng Black Hawk của Mỹ đang hoạt động, làm hư hại đáng kể nhiều chiếc trực thăng.

Tiếp đó, tên lửa Iran đã tấn công Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở thành phố Azraq của Jordan. Đợt không kích khiến khoảng 20 quân nhân Mỹ bị thương trong lúc chạy vào hầm trú ẩn.

Đến ngày 17/7, khi Iran tiếp tục tập kích căn cứ này, 2 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và 4 binh sĩ bị thương. Một số quân nhân khác được kiểm tra do bị thương nhẹ và đã quay trở lại làm nhiệm vụ.

Về phía Iran, quân đội nước này ngày 17/7 tuyên bố đã tiến hành tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các bồn chứa nhiên liệu tại căn cứ Azraq.

Theo hãng thông tấn Fars, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định đã sử dụng kết hợp cả tên lửa và UAV để tập kích các hầm trú ẩn máy bay tại căn cứ này.

Sự leo thang này được cho là có tính toán kỹ lưỡng, đặt trong bối cảnh Jordan đang ngày càng đóng vai trò then chốt trong các chiến dịch quân sự của Mỹ.

Từ trước khi cuộc chiến nổ ra, Lầu Năm Góc đã điều chuyển một phần binh sĩ từ Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar sang các địa điểm được đánh giá là an toàn hơn tại Jordan và Israel. Tầm quan trọng của Jordan càng tăng lên khi nhiều đồng minh của Mỹ trong khu vực hạn chế việc cho phép quân đội Mỹ đồn trú và sử dụng không phận.

Ông David Deptula, trung tướng Không quân Mỹ đã về hưu và là một trong những "kiến trúc sư" chủ chốt của chiến dịch không kích trong Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, nhận định vị trí địa lý của Jordan giúp Mỹ "triển khai các chiến dịch không quân hiệu quả hơn trên khắp Syria, Iraq và toàn bộ khu vực".

Trong email gửi New York Times hôm 18/7, ông lập luận: "Cuộc tấn công hôm thứ Sáu (17/7) không đơn thuần là nhằm vào một căn cứ quân sự. Đây là đòn đánh nhằm vào liên minh khu vực do Mỹ dẫn dắt, đồng thời là nỗ lực khiến cái giá chính trị mà Jordan phải trả khi cho phép Mỹ đồn trú trở nên lớn hơn lợi ích an ninh mà nước này nhận được".

Iran phóng tên lửa vào Kuwait, Jordan và Bahrain đáp trả Mỹ Iran tuyên bố đã phóng tên lửa và UAV tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait, Jordan. Quân đội Jordan cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn và bắn hạ 8 tên lửa Iran vào rạng sáng thứ Năm.