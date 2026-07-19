2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, Washington không kích Iran lần thứ 8

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo quân đội Mỹ tiến hành đòn không kích mới vào Iran sau khi cuộc tấn công của Iran vào Jordan khiến 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Tàu chiến Mỹ phóng đạn tại địa điểm chưa xác định trong đợt tập kích mới nhất nhằm vào Iran. Quân đội Mỹ cho biết chiến dịch nhắm vào các mục tiêu quân sự Iran, gồm hệ thống giám sát ven biển, phòng không, hạ tầng hậu cần quân sự và năng lực hàng hải. Ảnh trích từ video do quân đội Mỹ công bố ngày 16/7/2026. Ảnh: Reuters.

Mỹ không kích Iran lần thứ 8 sau khi 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Jordan.

Iran tuyên bố tấn công các mục tiêu liên quan đến Mỹ tại Jordan, Kuwait và Bahrain.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo Mỹ sẽ phải trả giá nếu tiếp tục leo thang xung đột.

Mỹ cảnh báo an ninh toàn cầu, khuyến cáo công dân và các cơ sở ngoại giao Mỹ đề cao cảnh giác.

Ông Trump khẳng định sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan, 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 18/7 xác nhận 2 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và một người mất tích sau một cuộc tấn công của Iran tại Jordan, theo Reuters.

Với thông báo này, số quân nhân Mỹ thiệt mạng kể từ khi chiến sự nổ ra đã tăng lên 16 người, cùng hơn 420 người bị thương.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth viết trên mạng xã hội X: "Xin Chúa phù hộ các anh hùng. Sự hy sinh của họ chỉ càng củng cố quyết tâm của chúng ta".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng về vụ việc, mô tả cái chết của 2 quân nhân Mỹ là "điều rất đáng buồn".

"Chúng tôi rất đau lòng khi điều đó xảy ra. Họ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ phục vụ đất nước", ông Trump nói với NewsNation, khẳng định Washington sẽ "không bao giờ" để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Mỹ tại một địa điểm chưa xác định ở Iran ngày 17/7. Ảnh: CENTCOM.

Ông Trump sau đó đã chỉ đạo quân đội Mỹ bắt đầu các đợt không kích mới nhằm vào Iran, đánh dấu đợt tấn công thứ 8 kể từ khi Washington nối lại các cuộc tấn công.

Theo CENTCOM, các cuộc tấn công nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz. CENTCOM cho biết đòn tấn công nhằm "nhanh chóng trừng phạt" lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Hạ tầng dân sự Iran hứng đòn không kích của Mỹ Mỹ vừa tiến hành đêm không kích thứ bảy liên tiếp nhằm vào Iran. Phía Iran cáo buộc Washington đã tấn công hàng loạt cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu, bao gồm nhà ga đường sắt, hệ thống cầu, công trình cấp nước, lưới điện và kho lương thực.

Bahrain, Jordan, Saudi Arabia trúng không kích

Trong ngày 18/7, Kuwait hứng chịu các đợt tấn công liên tiếp. Lực lượng vũ trang nước này cho biết đã đánh chặn tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) của Iran. Một số lính cứu hỏa và nhân viên ngành dầu khí bị thương trong quá trình ứng phó các cuộc tấn công.

IRGC tuyên bố đã tập kích một trung tâm hỗ trợ quân sự của Mỹ tại trại Camp Arifjan ở Kuwait, đồng thời phá hủy một cơ sở radar tại căn cứ không quân Ali Al Salem.

Sau đó, Tập đoàn Dầu khí Kuwait cho biết một cơ sở dầu khí của nước này đã trúng "nhiều đợt tấn công của Iran", gây thiệt hại đáng kể và khiến một số người bị thương, theo hãng thông tấn nhà nước Kuwait.

Ngoài Kuwait, truyền thông Iran cho biết IRGC cũng đã tấn công một địa điểm ở Bahrain, gồm căn cứ không quân Sheikh Isa - nơi tập kết các máy bay chiến đấu của Mỹ - cùng một trung tâm dữ liệu tình báo.

Theo Đài Truyền hình Nhà nước Iran, trong cuộc tập kích vào căn cứ quân sự Al Azraq của Mỹ tại Jordan rạng sáng 18/7, IRGC đã phá hủy ít nhất 2 máy bay chiến đấu cùng 3 máy bay khác của Mỹ.

Cũng trong ngày 18/7, hệ thống cảnh báo sớm của Saudi Arabia đã phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân tại Al-Kharj và Yanbu tìm nơi trú ẩn. Al-Kharj, nằm ở phía đông thủ đô Riyadh, có một căn cứ quân sự với sự hiện diện của binh sĩ Mỹ. Yanbu, bên bờ Biển Đỏ, là nơi đặt một cảng xuất khẩu dầu mỏ quan trọng.

Lãnh tụ Tối cao Iran ra 3 thông điệp quan trọng

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 18/7 phát đi 3 thông điệp quan trọng: 2 thông điệp gửi tới Mỹ và một thông điệp hướng đến dư luận trong nước.

Trước hết, ông Khamenei cho rằng việc Mỹ nhiều lần vi phạm bản ghi nhớ (MOU) cho thấy chữ ký của Tổng thống Trump không đáng tin cậy.

Băng rôn có hình cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei (trái) và Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại thủ đô Tehran (Iran) ngày 2/7. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, Lãnh tụ Tối cao Iran cũng gửi đi một lời cảnh báo, cho rằng nếu Mỹ quyết định tiếp tục cuộc chiến, Washington sẽ phải đối mặt với những hậu quả và "những bài học" từ phía Iran.

"Trong bối cảnh Mỹ tiếp tục tìm cách leo thang xung đột, tự đẩy mình vào những tổn thất lớn hơn và sự thất bại nặng nề hơn, họ cần hiểu rằng dân tộc Iran và Mặt trận Kháng chiến sẽ dành cho họ những bài học không thể nào quên", tuyên bố nêu rõ.

Cuối cùng, ông Khamenei kêu gọi tăng cường đoàn kết trong nước.

Cùng ngày, Đại sứ Iran tại Pakistan - ông Reza Amiri Moghadam cho rằng dù luôn khẳng định mong muốn hòa bình, Tổng thống Trump lại là người làm sụp đổ hai thỏa thuận ngoại giao quan trọng liên quan đến Iran, theo kênh Al Jazeera.

Ông Moghadam nói rằng ông Trump đã rút khỏi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) - thỏa thuận hạt nhân Iran được ký dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama - chỉ 473 ngày sau khi nhậm chức trong nhiệm kỳ đầu.

"Và giờ đây, bằng cách diễn giải tùy tiện và với ác ý, ông ấy lại phá bỏ Bản ghi nhớ Islamabad (Islamabad MOU) chưa đầy 20 ngày sau khi ký kết", ông Moghadam nói thêm.

Bộ Ngoại giao Mỹ ra khuyến cáo với công dân

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/7 đã phát đi cảnh báo an ninh trên phạm vi toàn cầu, khuyến cáo công dân Mỹ trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, theo CNN.

"Do căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, môi trường an ninh vẫn hết sức phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ leo thang ngoài dự kiến. Chúng tôi nhắc nhở công dân Mỹ trong khu vực cần tiếp tục thận trọng", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trên mạng xã hội.

Cơ quan này cũng cảnh báo các cơ sở ngoại giao của Mỹ, kể cả ngoài khu vực Trung Đông, đã trở thành mục tiêu tấn công. Theo Bộ Ngoại giao, các nhóm ủng hộ Iran có thể tiếp tục nhắm vào lợi ích của Mỹ ở nước ngoài hoặc các địa điểm có liên quan đến Mỹ và công dân Mỹ trên toàn thế giới.

Lần gần đây nhất Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành cảnh báo an ninh toàn cầu tương tự là vào tháng 3.

Khoảnh khắc tên lửa Iran xuyên thủng 6 lớp Patriot Theo góc quay được RT đăng lại, có thể thấy 2 tên lửa của Iran đã vượt qua hệ thống phòng không gồm 6 tên lửa Patriot và đánh trúng mục tiêu tại căn cứ không quân Muwaffaq, Jordan.