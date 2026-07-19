Mưa lớn làm nhiều sông tại Trung Quốc vượt báo động

Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết tính đến ngày 19/7, đã có 9 con sông tại 6 địa phương cấp tỉnh ghi nhận mực nước vượt ngưỡng cảnh báo do mưa lớn kéo dài kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn đổ về.

Cảnh ngập lụt ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo bộ này, từ sáng 18/7 đến sáng 19/7, nhiều khu vực thuộc các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Quảng Tây và thành phố Trùng Khánh xuất hiện mưa lớn đến rất lớn, trong đó một số nơi có mưa đặc biệt to.

Mưa lớn cùng lượng nước từ thượng nguồn đã khiến 7 con sông tại 5 địa phương xuất hiện lũ vượt mức cảnh báo, với mực nước cao nhất cao hơn ngưỡng cảnh báo 0,75 m. Bên cạnh đó, 2 con sông tại Khu tự trị Tân Cương cũng ghi nhận lưu lượng nước vượt nhẹ ngưỡng cảnh báo.

Trước diễn biến trên, Bộ Thủy lợi Trung Quốc tiếp tục duy trì mức ứng phó khẩn cấp cấp III đối với hai tỉnh Liêu Ninh và Cát Lâm, đồng thời áp dụng mức ứng phó cấp IV tại Quảng Đông, Quảng Tây, Hắc Long Giang, Tứ Xuyên, Sơn Đông, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh và Quý Châu nhằm tăng cường công tác phòng, chống lũ.

Trung Quốc hiện áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ gồm 4 cấp, trong đó cấp I là mức cao nhất.