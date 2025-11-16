Mỹ gửi ‘tối hậu thư’ đến Thái Lan

Bộ Ngoại giao Thái Lan xác nhận Mỹ đã “tạm thời đình chỉ” đàm phán thuế song phương và sẽ chỉ nối lại khi nước này tái gia nhập Tuyên bố hòa bình Thái Lan - Campuchia.

Bộ Ngoại giao Thái Lan xác nhận Mỹ đã “tạm thời đình chỉ” đàm phán thuế song phương và sẽ chỉ nối lại khi nước này tái gia nhập Tuyên bố hòa bình Thái Lan - Campuchia. Ảnh: Reuters.

Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 15/11 cho biết Phó đại diện Thương mại Mỹ đã thông báo với phía Bangkok việc tạm dừng các cuộc đàm phán về thỏa thuận thuế quan song phương. Điều kiện để nối lại là Thái Lan cam kết quay lại Tuyên bố chung Thái Lan - Campuchia.

“Thái Lan thất vọng trước lập trường của Đại diện Thương mại Mỹ”, ông Nikorndej Balankura, Tổng cục trưởng Tổng cục Thông tin kiêm người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan, cho biết.

“Chúng tôi luôn nhấn mạnh các vấn đề an ninh, nhất là những vấn đề song phương giữa Thái Lan và Campuchia, phải tách biệt với các vấn đề thương mại, vốn là lợi ích song phương giữa Thái Lan và Mỹ”.

Theo Bộ Ngoại giao nước này, trong thông điệp gửi Bangkok, phía Mỹ bày tỏ hy vọng sớm đạt giải pháp cho vấn đề biên giới Thái Lan - Campuchia.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Anutin Charnvirakul, khẳng định Mỹ không có ý định can thiệp vào cách hai nước láng giềng xử lý tranh chấp biên giới trong các cơ chế song phương hiện có.

Ông Nikorndej cho biết quan điểm nhất quán của Bangkok là mọi nội dung liên quan thương mại quốc tế và các biện pháp thuế quan của bên thứ ba đều nằm trong khuôn khổ chính sách kinh tế và sẽ được xử lý cẩn trọng trong các cơ chế hợp tác thương mại đã thiết lập, dựa trên nguyên tắc ưu tiên lợi ích của Thái Lan và đối tác đàm phán.

Về phản ứng trước lập trường thuế quan của Washington, người phát ngôn nói Thủ tướng Anutin đã làm rõ với Tổng thống Trump rằng Thái Lan kiên trì tách bạch vấn đề biên giới khỏi đàm phán thương mại với Mỹ, đồng thời đề nghị Washington áp dụng cách tiếp cận tương tự.

Bangkok vẫn quyết tâm theo đuổi Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Mỹ, song song với việc làm việc với Campuchia qua các cơ chế song phương hiện hữu.

Bộ Ngoại giao Thái Lan đồng thời đánh giá cao vai trò mang tính xây dựng của Mỹ trong việc khuyến khích Thái Lan và Campuchia giảm căng thẳng, hướng tới hòa bình bền vững. “Thái Lan sẽ hành động trên cơ sở lợi ích quốc gia, với mục tiêu cuối cùng là hòa bình”, ông Nikorndej nhấn mạnh.

Về định hướng sắp tới, chính phủ Thái Lan khẳng định tiếp tục mở rộng cơ hội kinh tế thông qua đàm phán thương mại, thúc đẩy các FTA, mở cửa thị trường mới và tham gia sâu hơn các khuôn khổ kinh tế quốc tế để bảo đảm năng lực cạnh tranh.

Trong khi chờ diễn biến mới từ Washington, Bangkok cho biết sẽ duy trì trao đổi với cả phía Mỹ và Campuchia thông qua những kênh hiện có, mục tiêu là giảm thiểu tác động lên thương mại song phương và giữ đà hợp tác kinh tế.